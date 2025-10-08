Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla, FSD'nin Yeni Sürümünü Yayımladı: Artık Ambulans Gibi Araçlara Otomatik Yol Veriyor!

Tesla, tam otonom sürüş sistemi FSD için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. v14 kodlu bu yazılım güncellemesi, Tesla otomobillerin otonom sürüş yeteneklerini iyileştiriyor. İşte FSD v14 ile kullanıma sunulan yenilikler...

Tesla, FSD'nin Yeni Sürümünü Yayımladı: Artık Ambulans Gibi Araçlara Otomatik Yol Veriyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden Tesla, otonom sürüş sistemi FSD için yeni bir güncelleme yayımladı. Son dönemlerin en büyük güncellemelerinden biri olan v14 güncellemesi, Tesla otomobillere dikkat çekici yenilikler sunuyor.

Peki FSD v14 güncellemesi ile Tesla otomobillere gelen yenilikler hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

FSD v14 güncellemesi ile Tesla'lara gelen yeni özellikler:

Başlıksız-1

  • Arabanın nereye park edileceğini kullanıcılar seçecek. "Varış Seçenekleri" ile otopark, yol kenarı, kaldırım veya garaj gibi seçenekler tercih edilebilecek.
  • Polis arabaları, itfaiyeler ve ambulans gibi geçiş üstünlüğü araçlara otomatik olarak yol verilebilecek.
  • Yoldaki yabancı nesneleri algılama sistemi iyileştirildi.
  • Hız Profili özelliği ile sürücü profillerinde ayar yapılabilecek. Otomobilin hızı, bu profilde yapılan ayara göre ayarlanacak.
  • Kullanıcı arayüzü güncellendi. Otonom sürüş, bilgi-eğlence ekranından herhangi bir anda aktifleştirilebilecek. Hız Profili ve Varış Seçenekleri gibi özelliklere bilgi-eğlence ekranı üzerinden ulaşılabilecek.
  • Tesla'nın yolu izleme sistemi ile navigasyon sistemleri arasındaki entegrasyon iyileştirildi. Böylelikle kapatılan yollar veya zorunlu yönlendirmeler, gerçek zamanlı takip edilebilecek.
  • Ön kameranın kirlenmesi durumunda kendini temizlemesini sağlayacak yeni bir mod eklendi.
  • Camda biriken kirler için sürücü uyarı sistemi oluşturuldu. Bu sayede kameranın çalışmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu.
Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standart Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Ne Olacak? Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standart Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Ne Olacak?
Tesla Model 3'ün Uygun Fiyatlı Versiyonu Tanıtıldı: İşte Tahmini Türkiye Fiyatı! Tesla Model 3'ün Uygun Fiyatlı Versiyonu Tanıtıldı: İşte Tahmini Türkiye Fiyatı!

Tesla, FSD v14 sürümü ile otonom sürüş sistemini iyileştirmiş oldu. Bakalım kullanıcıların bu yazılım güncellemesi sonrası deneyimleri nasıl olacak...

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim