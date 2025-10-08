Tesla, FSD'nin Yeni Sürümünü Yayımladı: Artık Ambulans Gibi Araçlara Otomatik Yol Veriyor!

Tesla, tam otonom sürüş sistemi FSD için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. v14 kodlu bu yazılım güncellemesi, Tesla otomobillerin otonom sürüş yeteneklerini iyileştiriyor. İşte FSD v14 ile kullanıma sunulan yenilikler...

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden Tesla, otonom sürüş sistemi FSD için yeni bir güncelleme yayımladı. Son dönemlerin en büyük güncellemelerinden biri olan v14 güncellemesi, Tesla otomobillere dikkat çekici yenilikler sunuyor.

Peki FSD v14 güncellemesi ile Tesla otomobillere gelen yenilikler hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

FSD v14 güncellemesi ile Tesla'lara gelen yeni özellikler:

Arabanın nereye park edileceğini kullanıcılar seçecek. "Varış Seçenekleri" ile otopark, yol kenarı, kaldırım veya garaj gibi seçenekler tercih edilebilecek.

Polis arabaları, itfaiyeler ve ambulans gibi geçiş üstünlüğü araçlara otomatik olarak yol verilebilecek.

Yoldaki yabancı nesneleri algılama sistemi iyileştirildi.

Hız Profili özelliği ile sürücü profillerinde ayar yapılabilecek. Otomobilin hızı, bu profilde yapılan ayara göre ayarlanacak.

Kullanıcı arayüzü güncellendi. Otonom sürüş, bilgi-eğlence ekranından herhangi bir anda aktifleştirilebilecek. Hız Profili ve Varış Seçenekleri gibi özelliklere bilgi-eğlence ekranı üzerinden ulaşılabilecek.

Tesla'nın yolu izleme sistemi ile navigasyon sistemleri arasındaki entegrasyon iyileştirildi. Böylelikle kapatılan yollar veya zorunlu yönlendirmeler, gerçek zamanlı takip edilebilecek.

Ön kameranın kirlenmesi durumunda kendini temizlemesini sağlayacak yeni bir mod eklendi.

Camda biriken kirler için sürücü uyarı sistemi oluşturuldu. Bu sayede kameranın çalışmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu.

Tesla, FSD v14 sürümü ile otonom sürüş sistemini iyileştirmiş oldu. Bakalım kullanıcıların bu yazılım güncellemesi sonrası deneyimleri nasıl olacak...