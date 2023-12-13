Elektrikli otomobil devi Tesla, 2 milyondan fazla otomobilini otonom sürüş sistemlerini yeterince kontrolleri bulunmadığı gerekçesiyle geri çağırdı.

Tesla'nın otomatik pilot sürüş özellikleri bir süredir tartışılıyordu. Firmanın araçlarının otopilot modundayken karıştığı birkaç kazanın ardından sistemin yeterlilikleri tartışma konusu olmuştu. Konuya şimdi de ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenliği İdaresi müdahil oldu. İdareden gelen açıklamada Tesla'nın, sürücülerin otopilotu kullanırken de dikkatlerinin dağılmasını engellemek için aldığı önlemleri "yetersiz" olarak nitelendirdi.

Tesla araçlar şimdiye kadar otopilot kontrolündeyken 736 kazaya karıştılar ve bu kazalarda toplamda 17 kişi hayatını kaybetti.

Tesla otomobiller geri çağrıldı

2 milyondan fazla Tesla aracın geri çağrılması kararı, bir yıllık incelemelerin ardından ortaya çıktı. İdarenin açıklamalarında "Artan bir kaza riski olabilir." ifadelerini kullanırken, otopilot aktif olduğunda sürücülerin, araç kullanımındaki sorumluluklarını yeteri kadar korumadığını ve çarpışmaara karşı yeterince tetikte olmadıklarını belirtti. Ayrıca bazı kullanıcıların da otomatik pilotun devredışı kaldığını ya da hiç aktifleşmediğini fark edemediğinin altı çizildi.

Tesla şimdi 2012-2023 arasında çıkan Model S, 2016-2023 arasında çıkan Model X, 2017-2023 arasında çıkan Model 3 ve 2020-2023 arasında çıkan Model Y modellerini yazılım güncellemeleri için geri çağırdı. ABD'de bugüne kadar satılmış olan neredeyse bütün otomobiller bu geri çağırma sürecinden etkilenecek.

Araştırmalar bir süre daha devam edecek ve Tesla'dan gelen açıklamaların ve bilgilerin detaylı şekilde incelenmesiyle son bulacak. Zaman zaman Tesla otomatik pilotunun, bu özelliğe uygun olmayan bölgelerde de kullanılabildiği dikkat çekmişti. Bu tür kullanım nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.