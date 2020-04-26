Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli araba üreticisi Tesla, ABD fabrikasındaki bazı işçileri üretime geri dönmeleri için çağırdı. Olayın tartışma yaratan kısmı ise evde kalma kararlarının halen geçerliliğini koruması sırasında bu çağrının yapılması oldu.

2,9 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep koronavirüs, gündelik hayatı ve ekonomik aktiviteleri oldukça olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede sokağa çıkma yasakları bulunuyor ve ABD de bu ülkelerden bir tanesi.

Bloomberg’de yer alan bir habere göre Tesla; ABD, Fremont’taki bazı işçilerini önümüzdeki hafta çalışmaya yeniden başlamaları için geri çağırdı. Ancak Körfez Bölgesi’ndeki evde kalma kuralı halen kaldırılmış değil. Bölgedeki evde kalma kararı en azından 3 Mayıs tarihine kadar geçerliyken Tesla, boyama ve presleme kısmında çalışan işçilerinin 29 Nisan’da geri dönmelerini istedi.

En son araç 23 Mart’ta üretilmişti

Bloomberg bu haberini, haber organizasyonları tarafından görülen Tesla’nın iç mesajlarına dayandırıyor. Tesla’nın Fremont’taki fabrikası Model Y, Model 3, Model X ve Model S’i yani Tesla markası altındaki tüm araçları üretiyor. Şirket, buradaki en son arabasını ise kapanmadan önceki 23 Mart tarihinde üretmişti.

Şirket, o zamandan bu yana üretim hatlarını artırmak için ufak iş güçleri kullanıyor. Örneğin şirket, Fremont fabrikasındaki Model Y üretim kapasitesini artırmak için geliştirdiği planını yavaş yavaş ilerletiyor. Tesla, boyama departmanının yeniden açılması için çeşitli başvurularda da bulunmuştu.

Credit Suisse analistleri, fabrikanın kapanmasının haftalık yaklaşık 300 milyon dolarlık nakit sıkıntısıyla sonuçlandığını tahmin ediyor. Tesla, geçtiğimiz ay fabrikasını kapatması yönündeki çağrılara belli bir süre direnmişti. Bu yaşananlar, Alameda şehirinin yöneticilerinin Tesla’yı öncelikli iş yeri olarak görüp görmediği konusundaki soru işaretlerini de artırmıştı.

Kamu arşivlerinden elde edilen belgelere göre şehrin sağlık uzmanı, salgınla bağlantılı karantina sürecinde fabrikadaki operasyonların yeniden açılmasını toplum sağlığı riski olarak görüyor. Tesla’nın verdiği karardan dönüp dönmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.