Tesla, 'Passenger Play' Özelliğini Devre Dışı Bırakacak

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla'nın araç hareket hâlindeyken sürücülerin oyun oynamasına olanak sağlayan 'Passenger Play' özelliğine soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın ardından dev şirket, özelliği devre dışı bırakma kararı aldı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz yıllarda Model S, Model X ve Model 3 araçları için yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. ‘Passenger Play’ ismi verilen bu özellik; ilk başlarda Tesla sahiplerinin araç park hâlindeyken, Aralık 2020’den itibaren ise sürücülerin araç hareket hâlindeyken oyun oynamasına olanak tanımaya başlamıştı.

Tahmin edilebileceği gibi bu özellik bazı güvenlik endişelerini de gündeme taşımıştı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) de bu sebepten dolayı geçtiğimiz günlerde özelliğe yönelik bir soruşturma başlatmıştı. NHTSA, 580 binden fazla aracı kapsayan bu soruşturmada ‘Passenger Play’in kaza riskini artırabileceğini öne sürmüştü. Şimdi de Tesla’dan konuyla ilgili önemli bir hamle geldi.

Özellik devre dışı bırakılıyor

Tesla, NHTSA’nın soruşturmasının ardından ‘Passenger Play’ özelliğini devre dışı bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamalara göre şirket, bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla sürücülerin araç hareket halindeyken oyun oynamasını sağlayan bu özelliğin kullanımını yeni bir güncellemeyle durduracak. Yetkililer güncellemenin ne zaman olacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı; ancak artık oyun oynamak için Tesla araçlarının park hâlinde olması gerekeceğini ifade etti.

Gelen haberlerde Tesla’nın bu kararına rağmen soruşturmanın devam edeceği de belirtildi. Dev şirket otonom sürüş teknolojilerinde öncü olsa da birçok uzman; bu teknolojiye henüz çok güvenilmemesi gerektiğini, araç hareket halindeyken oyun oynamanın sürücünün dikkatini dağıtabileceğini ve kaza risklerini artırabileceğini düşünüyor. NHTSA’nın daha önce yayımladığı raporlar da kazaların yüzde 9’unun dikkat dağınıklığı sebebiyle oluştuğunu belirtiyor ve bu endişeleri destekliyor.

Otonom sürüş teknolojilerinin hızla geliştiğini ve gelecekte oldukça yayın olacağını tahmin etmek zor değil. Ancak şu an için konuşacak olursak; hayatımızı emanet ettiğimiz bu sistemlere çok güvenilmemesi ve Tesla’nın özelliği gibi dikkat dağıtabilecek şeylerle araç hareket halindeyken uğraşılmaması gerektiğinin altını çizmemiz, bu tarz durumların korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirtmemiz yanlış olmaz.