Omicron varyantı dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'i de vurdu. General Motors, 5-8 Ocak 2022'de düzenlenecek olan fuara virüs kaynaklı endişeler sebebiyle katılmayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES’in (Tüketici Elektroniği Fuarı), 2022 yılında iki yıl sonra tekrardan yüz yüze Las Vegas’ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise 5-8 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek olan ve binden fazla şirketin katılması beklenen fuara COVID-19 aşısı olmayanların katılamayacağı açıklanmıştı. Bu karar da tüm dünyada tartışmalara yol açmıştı.

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz günlerde logosu tanıtılan yerli otomobil TOGG’un da ABD’de düzenlenecek olan CES 2022’ye ‘dijital konvoy’ ile katılmak için yola çıktığını paylaşmıştık. Şimdi de bir otomobil devi, fuara katılmayacağını duyurdu. ABD merkezli General Motors (GM), COVID-19 sebebiyle CES 2022’de yer almayacağını açıkladı.

Omicron varyantı sebebiyle birçok şirket fuara katılmayacak

Bilindiği üzere Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı dünya çapında endişelere ve hükümetlerin yeni önlemler almasına yol açmıştı. Tam salgının etkilerinin geçtiğini düşündüğümüz zaman ortaya çıkan bu varyant, şimdi de dünyanın en büyük teknoloji fuarına katılacak olan şirketleri etkiledi. ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, Chevrolet Silverado EV’yi tanıtmayı planladığı CES 2022’ye COVID kaynaklı endişeler yüzünden katılmayacağını açıkladı.

GM sözcüsü Stuart Fowle tarafından Motor1’e yapılan açıklamalarda, “CES teknoloji dünyası için oldukça önemli bir fuar. Biz de 5 Ocak’a kadar planlarımız doğrultusunda üretimimize devam edeceğiz. Chevrolet Silverado EV’yi ise özel bir etkinlikle tanıtacağız” ifadeleri kullanıldı. Buna ek olarak gelen haberlerde, markanın elektrikli araçlarından bahsedecek olan General Motors CEO’su Mary Barra’nın da fuara katılmayacağı aktarıldı.

General Motors dışında ABD merkezli otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo’nun da CES 2022’de yer almayacağı gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca, Waymo ve GM’in yanı sıra 42 farklı şirketin daha fuara katılmayacağı ifade edildi. Yine de yetkililer, COVID sebebiyle oluşan bu endişelere rağmen CES 2022’nin herhangi bir sorunla karşılaşılmadan düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.