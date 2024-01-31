Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açacak. Ataşehir'deki Metropol AVM'de bulunan mağaza, Tesla araçlarla deneme sürüşü yapılmasına imkân tanıyacak.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapan dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkemizdeki varlığını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz dönemlerde Ankara'da bir mağaza açan şirket, bu kez de İstanbul'daki ilk mağazasını açacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazası, Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de yer alacak. Buraya giden vatandaşlar, randevu oluşturmaları hâlinde Tesla araçlar ile deneme sürüşü yapabilecekler.

Tesla'nın mağaza açılışı saat 10.00'da başlayacak!

Tesla'nın resmî internet sitesine baktığımızda mağaza açılışının bugün saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirileceğini görüyoruz. Ancak şirket, açılışa özel bir etkinlik yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sağlamadı.

Eğer siz de Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazasının açılışında bulunmak ve Tesla araçlarla deneme sürüşü yapmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden ilgili formu doldurup, kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.