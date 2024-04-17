14 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanan Tesla, işten çıkaracağı kişilere mektup göndermeye ve yapılacak tazminat ödemeleri hakkında bilgi vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla, "yeni bir büyüme döngüsüne geçişte" yeniden yapılanmaya gidileceğini açıklamıştı. 140 binden biraz fazla çalışanı olan firma, çalışanlarının yaklaşık %10'luk kısmını işten çıkarmaya hazırlanıyordu. Elon Musk tarafından işten çıkarılacak olan çalışanlara bir mektup gönderildi. Bu çalışanlara 48 saat içerisinde tazminatlarının ödeneceği de bildirildi.

Çalışanların kişisel e-posta adreslerine gönderilen e-postalarda sözleşmelerin aktif olarak sonlandırıldığı bildirildi. Çalışanlardan gelen bilgilere göre işten çıkarılan isimlerin şirketin iç sistemlerine erişimleri de engellendi.

2 ay boyunca maaş almaya devam edecekler

Tesla, işten çıkardığı çalışanlarına 2 aylık ödeme yapacak, yani çalışanlar 14 Haziran'a kadar olan maaşlarını almaya devam edecekler. Öte yandan bu sürenin, çalışanların şirketteki kıdemleri göz önüne alınmadan belirlendiği göze çarpıyor. Yani 1 gün çalışan da 10 yıl çalışan da aynı ödemeyi alacak.

Normal şartlar altında ABD Kanunları, 100'den fazla çalışanı bulunan firmaların toplu işten çıkarmalar öncesinde en az 60 günlük bir ihbar süresi olmak zorunda. Tesla da bu iki aylık ödeme ile birlikte bu yasaktan dolayı alabileceği bir cezanın önüne geçiyor. Elektrikli otomobil devi bu çalışanların 60 gün boyunca tamamlayıcı sağlık sigortasını da ödeyecek.

Anlaşmayı imzalayacak olan çalışanlar, ödemelerini işten çıktıktan 45 gün sonra alacaklar. Anlaşmayı imzalayan isimler, işten çıkarıldıkları için firmayı dava etmeyeceklerinin, şirket sırlarını paylaşmayacaklarının veya kamuoyu önünde firmanın itibarına zarar vermeyeceklerinin altına da imza atacaklar.