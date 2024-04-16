Tesla Cybertruck'ların gaz pedallarında yaşanan bir sorun, aracın teslimatlarının ertelenmesine yol açtı. Tesla'nın konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Tesla'nın birkaç ay önce piyasaya sürdüğü elektrikli pick-up modeli Cybertruck, yaşanan sorunlar nedeniyle teslim edilemiyor gibi görünüyor. Cybertruck siparişi veren bazı kullanıcılardan gelen sosyal medya paylaşımlarına göre Tesla, araçların gaz pedallarında yaşanan sorun nedeniyle teslimatları geciktirmeye başladı.

Aslına bakacak olursak geçtiğimiz hafta sonu bununla ilgili bazı paylaşımlar yapıldı. Birkaç Tesla sahibi, gaz pedalının üzerindeki kaplamanın söküldüğünden dem vuruyordu. İşte bu durum, araçların üretimini geniş çapta etkilemiş gibi görünüyor. Tesla'nın yaşananlara nasıl bir çözüm üreteceği şimdilik belli değil.

İşte o tehlikeli sorunla ilgili paylaşılan bir video:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Tesla Cybertruck'ın gaz pedalındaki kaplama, muhtemelen yapıştırıcı kaynaklı yerinden kaymış ve hatta çıkmış durumda. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor çünkü benzer durumlar, seyir hâlindeyken de yaşanabilir. Bu tür bir problem, elektrikli pick-up'ın trafik kazasına karışmasına neden olabilir. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li yetkililer, olayın farkında olduklarını ve Tesla ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ettiler.

Edinilen bilgilere göre Tesla, Cybertruck'lar için bir geri çağırma programı başlatmadı. Ancak teslimatların en az 7 gün süreyle ertelendiği bilgisi mevcut. Piyasaya sürüldüğü günden beri sorunlarla karşımıza çıkan otomobil hem Elon Musk ve ekibinin hem de Cybertruck sahiplerinin canını sıkmaya devam edecek gibi görünüyor.