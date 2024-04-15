Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen firmalarından Tesla'nın küresel çapta 14 binden fazla çalışanının işine son vereceği iddia edildi.

Tesla, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı raporla birlikte 2020 yılından bu yana ilk defa yıldan yıla araç teslimat sayısında düşüş yaşadığını açıklamıştı. Şirket içinde gönderilen bir e-posta, firmanın küresel işgücünde yaklaşık %10'luk bir işten çıkarma gerçekleştireceğini ortaya çıkardı. 140 binden fazla çalışanı olan firmada 14 bin kişinin işine son verilecek.

Elon Musk tarafından gönderilen ve Electrek tarafından ortaya çıkarılan e-postada "Daha fazla nefret ettiğim bir şey yok ancak (işten çıkarmaların) yapılması gerekiyor. Bu bizim daha yatay, inovatif ve bir sonraki büyüme döngüsü için aç olmamızı sağlayacak." ifadeleri dikkat çekti.

Tesla'da sıkıntılı dönem

Son dönemde Tesla'dan peş peşe olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Elektrikli otomobil devi, 23 Nisan'daki çeyrek kazançları açıklaması öncesinde teslimat tahminlerini tutturamayacaklarını açıkladı. Ayrıca firma geçtiğimiz ocak ayında da satışlarda yavaşlama beklediklerini ifade etmişti. Öte yandan Tesla yeni nesil otomobillerini de satışa sürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla ayrıca daha uygun fiyatlı bir Model 2 geliştirmeyi planladığını açıklamış ve aracın fiyatının 25 bin dolar bandında olacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre bu plan da rafa kalkmış durumda ve Tesla onun yerine yeni bir robot taksiye odaklanmaya karar verdi. Bir yandan da firma üzerinde uygun fiyatlı elektrikli araç baskısı devam ediyor. Özellikle Çinli üreticiler bu açıdan Tesla'yı zor durumda bırakan araçlarıyla dikkat çekerken, BYD de geçtiğimiz yıl en çok elektrikli araç üreten firmalar sıralamasında zirveyi Tesla'dan almıştı.