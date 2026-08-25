İzmir’deki Tesla Sahiplerine Müjde! Bornova’ya Supercharger Kuruluyor

Tesla, İzmir'de Bornova'ya Supercharger elektrikli araç şarj istasyonu kurulacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil firmalarından biri olan Tesla, Supercharger şarj istasyonlarının sayısını Türkiye’de de her geçen gün artırıyordu. Her ay yeni bölgelerde istasyonlar kurulduğunu görüyorduk. Şimdi ise İzmir’deki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Tesla, küresel Supercharger ağı için düzenlediği oylamanın yeni kazananlarını duyurdu ve İzmir’in Bornova ilçesi listeye girmeyi başardı. Yakında İzmir’in en işlek bölgelerinden biri olan Bornova’da yeni bir Supercharger göreceğiz.

İzmir’e nihayet Supercharger geliyor

Tesla bugüne kadar İzmir’de herhangi bir Supercharger istasyonu kurmadığı için kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Yeni gelen karar da bu yüzden elektrikli araç sahiplerini sevindirdi. Şirketin Bornova istasyonu için henüz kesin bir adres ya da açılış tarihi duyurmadığını belirtmeden geçmeyelim.

Tesla’nın Türkiye’de Supercharger yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Son birkaç ay içinde Ankara, Muğla, Afyonkarahisar gibi bölgelerde istasyonların kurulduğunu görmüştük. Firmanın şu anda 30 civarı Supercharger’ı ülkemizde bulunuyor.