Tesla, kablosuz şarj istasyonlarının nasıl kullanılacağına dair bir video yayımladı. Videoda elektrikli otomobiller için herhangi bir park yerinin şarj istasyonuna dönüştürülebileceği gösteriliyor.

Elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda hala en büyük tartışma konusu şarj. Hem menzil, hem de şarj süresi açısından elektrikli otomobiller henüz içten yanmalı araçları yakalayabilmiş değiller. Elbette ki gelişen teknoloji farkın her geçen yıl daha da kapanmasını sağlıyor ancak nihayetinde çoğu kişi gelişimin bir anda gerçekleşmesini istediğinden sanki hiç ilerleme yokmuşçasına eleştirilerine devam ediyor. Sonuçta tartışacak bir şeyler lazım…

Hepimiz biliyoruz ki elektrikli otomobiller, tıpkı benzinli araçlar gibi bir "yakıt" kapağına sahipler ve bu kapağı açarak aracı prize bağlamak mümkün oluyor. Ancak hem otonom araç çalışmaları hem de kablosuz enerji transferi ile ilgili çalışmalar, en azından orta vadede elektrikli araçların kablosuz bir şekilde şarj olabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Tabii Tesla da kablosuz şarj konusunda çalışmalar yürüten şirketlerden biri.

Tesla'nın kablosuz şarj istasyonu böyle kullanılacak:

Yeni bir video yayımlayan Tesla, kablosuz şarj istasyonlarının nasıl kullanılabileceğine dair bugüne kadarki en yakın bakışı atmamızı sağladı. Araç, tıpkı bir akıllı telefon gibi kablosuz şarj istasyonunun tam üstüne park ediliyor ve şarj işlemi otomatik olarak başlıyor. Yani gelecekte Tesla şarj istasyonlarından değil Tesla otoparklarından bahsetmeye başlayabiliriz. Neticede her park yeri bir şarj istasyonu olabilir.

Tabii bu noktada hala büyük soru işaretleri olduğunu unutmamak gerek. Öncelikle pek çok sürücü hala otopark çizgilerine paralel park yapmayı beceremiyor. En azından sokağa çıktığımızda gördüğümüz şey bu. Dolayısıyla bazı sürücüler istasyona park etmelerine rağmen doğru konumda olmadıklarından araçlarının şarj edilmediğini görebilir.

Daha önemli sorun ise kablosuz şarjın kablolu şarja göre zamandan ve batarya ömründen çalıyor olması. Bildiğiniz üzere çoğu cihaz, kablolu şarj kapasitesinin çok azında hızla kablosuz şarj olur. Bu da kablosuz şarjın kablolu şarjdan çok daha uzun sürmesi anlamına geliyor. Ayrıca kablosuz yeni ve daha büyük bir yatırım gerektireceğinden kablosuz şarj istasyonlarının daha pahalı olduğunu da görebiliriz.