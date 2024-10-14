Tesla'nın geçtiğimiz günlerde Optimus'larla gerçekleştirdiği gösterinin insanlar tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Robotlar aslında otonom çalışmamış.

Tesla, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte çok büyük duyurular gerçekleştirdi. Bu bağlamda; şirketin robotaksi modeli Cybercab ile ilk otobüsü resmen tanıtıldı. Ancak bunların çok daha ötesinde gelişmeler yaşandı. Tesla, bir süredir üzerinde çalıştığı insansı robotu Optimus ile de büyük bir şov yaptı.

Ancak gelen son haberler, bu şovun çok da göründüğü gibi olmadığını ortaya koydu. Tesla mühendislerinin, Optimus'ları arka planda yönettiği ortaya çıktı. Yani tam otonom gibi gösterilen şov, aslında o kadar da otonom değildi.

Optimus, kendisine yöneltilen bir soruda itiraf etmiş

Optimus'ların gösterisindeki detaylar, katılımcıların açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Mesela katılımcılardan bir tanesi olan Robert Scoble, bir Optimus'a yapay zekânın kendisini ne kadar yönettiğini sormuş. Alaycı bir tavır takınan Optimus, "Biraz" yanıtını vermiş. Bunun üzerine olayı irdeleyen Scoble, robotların arka planda insanlar tarafından yönetildiğini, yapay zekânın robotların hareketlerini yönettiğini öğrendiğini söyledi.

Tesla Optimus gösterisi ile ilgili açıklama yapan tek isim Robert Scoble değildi. Morgan Stanley analistlerinden Adam Jonas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Optimus şovunun göründüğü kadar gerçek olmadığını söyledi. Jonas'ın açıklamasına göre robotlar, insan müdahalesi sayesinde gösteri yapabilmişlerdi. Bu arada; sıradan katılımcılardan da konuyla ilgili çeşitli açıklamalar geldi. Mesela bir katılımcı, Optimus'un kendisine "Bugün, bir insan tarafından destekleniyorum." dediğini iddia ediyor. Bakalım Elon Musk, konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacak...

Tesla Optimus'un etkinlik sırasında gösterilen maharetleri için: