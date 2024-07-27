Tesla, otomobilleri için bu kez de karaoke mikrofon seti satmaya başladı. 215 dolar değerindeki set, yolculukları daha eğlenceli bir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Tesla, elektrikli otomobilleri için oldukça ilginç bir aksesuar satmaya başladı. Bu aksesuar, bir çift karaoke mikrofon olarak karşımıza çıktı. Tesla'nın bilgi-eğlence sistemiyle entegre çalışacak mikrofonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Özel bir kutu ve şarj kablosu ile gelecek mikrofonların tek amacı, tahmin edebileceğiniz üzere eğlence. 10 saate kadar kullanabileceğiniz bataryalara sahip olan mikrofonlar, yolculukların daha eğlenceli geçmesini sağlayacak.

Tesla'nın satışa sunduğu mikrofonlar böyle görünüyor

Tesla'nın yaptığı açıklamaya göre bu mikrofonlar, nispeten eski otomobillerde kullanılamayacak. Intel Atom veya AMD Ryzen işlemcilerle donatılmış otomobillerle uyumlu olan karaoke mikrofonları, "2024.26" kodlu güncellemeye de ihtiyaç duyacak.

Yapılan açıklamaya göre Tesla otomobillerini kareoke merkezine çevirmek isteyenlerin, 215 dolar ödeme yapmaları gerekecek.