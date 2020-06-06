Yolların genelde tuz ve kumla kaplı olduğu soğuk yerlerde yaşayan Tesla kullanıcıları, araçlarında boya aşınması olduğunu fark etti. Tesla'nın bu sorunu garanti kapsamına almamasından sonra, bir kullanıcı Tesla'ya dava açmaya karar verdi. Kullanıcılar sorunun çözülmesinin yanı sıra Tesla'dan 500 dolar talep ediyor.

Elektrikli araba üretiminde oldukça güçlü bir konumda bulunan Tesla, son zamanlarda şirkete açılan davalardan başını kaldıramıyor. Farklı konular nedeniyle birçok kez davalarla uğraşmak zorunda kalan Tesla, bu sefer bir maddi tazminat davasıyla karşı karşıya. Şirketin çok satan modellerinden biri olan Model 3 sahipleri, arabalarında görülen bir sorun nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

Kışların sert geçtiği ve bu nedenden dolayı yollarda tuz ve kum kullanılan bazı yerlerdeki Tesla Model 3 kullanıcıları, arabalarının alt kısmında şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ortaya çıkan boya bozulmasını fark ettiler. Tesla'nın soğuk iklimlerde yaşayan kullanıcılarına ücretsiz sunduğu "Tüm Hava Koşullarına Karşı Koruma Kiti" olmasına rağmen araçların bir anda bu hale gelmesi tepki çekti.

İşte Tesla Model 3 kullanıcılarının karşılaştığı sorun:

Tesla, bu koruma kitini "Kış yolu koşullarını iyileştirmek için ağır tuz, kum ve çakıl kullanılan belirli bölgelerde, boyanızın taş yongalarından korunmasına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak Tüm Hava Koşullarına Karşı Koruma Kiti sağlıyoruz. Kendi kendine kurulum talimatları dahildir" açıklamasıyla kullanıcılarına sunduğu halde bu tarz bir sorunun baş göstermesi kullanıcıları mahkeme yoluna itti.

Özellikle Kanada bölgesinde; kışların zorlu geçmesi, yolların bu şekilde olması ve o konumda oldukça fazla Model 3 kullanıcısı olması o bölgede birçok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Tesla'nın bu boya sorunlarını onarmayı reddetmesi üzerine, bir Model 3 kullanıcısı olan Jean-François Bellerose Tesla'ya karşı olan bu davayı açmaya karar verdi.

Bellerose, Tesla'nın bu sorunu garanti kapsamına almadığını ve bir otomobil tamircisininse bu sorunu düzeltmek için 4.700 dolar teklif ettiğini belirtti. Şimdi bu durumdan muzdarip olan diğer kullanıcıları aramaya başlayan Bellerose'nin Tesla'dan talebiyse, sorunun çözülmesiyle birlikte her kullanıcıya 500 dolar ödenmesi. Şimdilik mahkeme sürecinde olan davanın sonucunun ne olacağıysa birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.