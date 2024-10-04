Tesla'nın yakın zamanda tanıtacağı araçlar listesinde olmamasına rağmen gizemli bir Model 3 görüntülendi.

Elektrikli otomobil devi Tesla yakın zamanda Robotaksileri tanıtacak. Bu modelin ardından da gelecek olan araçlar sırasıyla Model Y, Model 2 ve Roadster olarak sıralanıyor. Görüldüğü gibi listede Model 3 ile ilgili bir şey yer almıyor ancak ABD'de çekilen görüntülerde, kamuflajlı bir Model 3 yer alıyor.

San Francisco'daki Bay Arena'da çekilen görüntülerde ilginç bir Model 3 ile karşılaşıyoruz. Kamuflaj detayları seçmeyi zorlaştırsa da aracın önü makyajlanmamış modeli andırırken arkası ise makyajlı modelin arka kısmı ile büyük benzerlik taşıyor.

Aslında bir Model Y olabilir mi?

Reddit'te ortaya çıkan görüntüler aracın hareket hâlinde görülmesini de sağlıyor. Tesla, San Francisco'da sessiz sedasız yeni bir Model 3 mü geliştiriyor olabilir ancak bu durum pek de olası değil. Kulislerde dolaşan iddialar, elektrikli otomobil devinin Model Y'yi makyajlayarak Model 3'e benzer bir araç geliştireceği yönünde. Öte yandan zaten model sayısı zaten az olan bir firmanın iki aracını birbirine çok benzer hâle getirmesi de çok olası değil.

Araçla ilgili diğer iddialar ise bu aracın Model 2 olabileceği ve aracın yol testlerine başladığı yönünde. Aracı 25 bin dolar gibi görece uygun bir fiyata satmak isteyen Tesla'nın, Ar-Ge maliyetlerini düşük tutmak adına var olan tasarımlarından yola çıkması mümkün gözüküyor.

Tesla, Robotaksi'yi tanıttıktan sonra Paris Otomobil Fuarı'nda yer alacak. Yeni modeli o fuarda da görmemiz mümkün olabilir.