Tesla, sattığı en ucuz otomobil olan Model 3 Standard Range RWD'nin satışlarını durdurdu. Artık en ucuz Tesla, 42 bin 500 dolara alınabilen Model 3 Long Range RWD. Peki marka, neden böyle bir karar aldı?

Elektrikli otomobil devi Tesla'dan çok da beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, bugüne kadarki en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3 Standard Range RWD'nin satışlarını durdurdu. Otomobilin satıldığı ülkelerde sipariş vermek isteyen tüketicilerin, daha üst paketlerdeki Model 3'leri tercih etmeleri gerekiyor.

Giriş seviye Tesla Model 3, markanın bugünlere gelmesini sağlayan önemli unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü oldukça uygun fiyatlıydı ve tüketiciler tarafından da büyük ilgi görmüştü. Markanın geleceğe yönelik planları belli değil ancak bu otomobil, an itibarıyla tarihin tozlu raflarına gömülmüş gibi görünüyor.

Kararın arkasındaki neden, batarya sorunu gibi görünüyor

Tesla, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı ancak sektör kaynaklarının konuyla ilgili fikirleri var. Edinilen bilgilere göre Tesla, Model 3 Standard Range RWD'nin bataryasını Çin'de ürettiriyordu. Ancak son dönemlerde Çin'e yönelik vergilerin artırılması, Tesla'yı böyle bir karar almak zorunda bıraktı.

Tesla Model 3 Standard Range RWD, satıldığı ülkelerde 39 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Alınan karar sonrası piyasadaki en ucuz Tesla Model 3, 42 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilen Long Range RWD olmuş oldu.