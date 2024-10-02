Elektrikli otomobil pazarının en büyük ismi olan Tesla'dan üçüncü çeyrek üretim ve satış raporları geldi.

ABD'li elektrikli araç devi Tesla, son iki çeyrekte düşen satış rakamları ile karşı karşıyaydı. Yılın üçüncü çeyrek raporlarını açıklayan Tesla'nın hem üretim hem de satış anlamında tempoyu yükselttiği ve daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıktı.

Tesla, eylül ayında sona eren üç aylık dönemde tam 496 bin 796 araç üretti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 9,1 oranında arttırmış oldu. Ayrıca bu dönemde Tesla müşterilerine 462 bin 890 adet araç teslim edildi. Bu da bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 6,3 daha fazla araç anlamına geliyor.

Önceki çeyreği de geride bıraktı

Rapora göre Tesla üçüncü çeyrekte ayrıca bu yılın ikinci çeyreğini de geride bırakmış oldu. Firmanın üçüncü çeyrek üretimi bir önceki dönemin üretimine kıyasla yüzde 14,4 daha fazla olurken teslimat sayısı da yüzde 5,8 yükseldi.

Tesla'nın bu dönemde piyasaya sürdüğü Cybertruck'ın da firmanın yükselen performansında önemli olduğu düşünülüyor olsa da Tesla araçların rakamlarını tek tek açıklamadı. Firmanın üretiminin büyük oranda Model 3 ve Model Y'ye odaklandığı da biliniyor.

Tesla son dönemde çeşitli sorunlarla da mücadele ediyor. Elektrikli otomobil satışları son yıllardaki kadar hızlı büyümüyor. Ayrıca başta Çinli üreticiler olmak üzere çok sayıda firmanın da pazara girmesi rekabeti de kızıştırıyor.

Tesla'nın yakın zamanda robotaksiyi de tanıtması bekleniyor.