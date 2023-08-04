Almanya'daki bir grup araştırmacı, Tesla'nın Model 3 aracına jailbreak yöntemini uygulamayı başardığını açıkladı. Araçta ücretli olan özelliklere ücretsiz erişim sağlanabildi.

Android ve iOS işletim sistemlerinin kırılması olarak bildiğimiz “Jailbreak” yöntemi, otomobillere de giriş yapmaya başladı. Üstelik büyük de bir yerden. Almanya’daki bir araştırma ekibi, Tesla’nın en popüler aracı Model 3’ü jailbreak’lemeyi başardı.

Şimdiden söyleyelim, bu ekip beyaz şapkalı hackerlardan oluşuyor. Ekibin üç üyesi, Berlin’deki Teknoloji Enstitüsü’nün öğrencisi. TechCrunch’a konuşan öğrenciler, Tesla Model 3’ü kırarak nelere erişim sağladıklarını da paylaştılar.

Normalde ücretli olan özelliklere ücretsiz erişilebiliyor!

Jailbreak, aracın bilgi-eğlence sisteminin çalışmasını sağlayan donanım üzerinde yapıldı. Araştırma ekibi, jailbreak ile normalde ücretli olan özelliklere ücretsiz olarak erişim sağlayabildiklerini paylaştı. Bu özelliklerin listesi tam paylaşılmasa da arasında ısıtmalı arka koltuklar olduğu paylaşıldı.

Tesla nasıl jailbreak’lendi?

Araştırma ekibi elbette her aşamayı detaylı bir şekilde paylaşmadı. Yalnızca “voltaj bozukluğu” tekniği ile bu işlemi gerçekleştirdiklerini, bilgi-eğlence sisteminin AMD işlemcisinin voltajıyla oynayarak normalde kapalı olan şeylere ulaşabildiklerini paylaştı:

“Voltaj bozulmasını doğru zamanda yaparsak, işlemciyi başka bir şey yapması için kandırabiliriz. Bir aksama yaşar, bir talimatı atlar ve manipüle edilmiş kodumuzu kabul eder. Kısaca yaptığımız şey bu.”

Ayrıca araştırmacılar, Tesla’nın jailbreak’in önüne geçmek için yapabileceği tek şeyin AMD işlemciyi değiştirmek olduğunu paylaştı. Tesla’dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.