Tesla araçların farklı marka otomobillere karşı drag yarışlarında üstün geldiğini daha önce birçok kez görmüştük. Peki Tesla Model S, Model 3 ve Model X arasında bir drag yarışı olsaydı kim kazanırdı. Gelin bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla firması, ürettiği elektrikli otomobillerle sıkça adından söz ettiren bir şirket. Tesla'nın araçlarının yüksek hızları ve tork değerleri de piyasayı takip eden kişilerce bilinen bir gerçek. Tesla araçlar, kalkış gücünün yanı sıra hız ve tork değerlerinin de rahatlıkla görülebildiği drag yarışlarına birçok kez konuk olmuş ve rakiplerini alt etmeyi başarmıştı.

Otomobil alanında içerikler üreten bir internet sitesi olan carwow, "Rakiplerini alt eden Tesla araçlarını kendi aralarında yarıştırırsak ne olur?" sorusuna yanıt vermek için Tesla Model S, Model 3 ve Model X'in yer aldığı bir içerik hazırladı. Oldukça çekişmeli geçen bu yarışa ve araçlar arasındaki teknik farklara gelin daha yakından bakalım.

İşte Tesla Model S, Model 3 ve Model X arasında geçen drag yarışı:

Drag yarışına konuk alınan üç otomobilin de iki motorlu ve dört çeker olduğunu en başta belirtelim. Tesla Model S, Model 3 ve Model X arasındaki farklarsa genel olarak güç ve ağırlık olmak üzere 2 alt kategoride incelenebilir.

Videoda yer alan Tesla Model S Performance'ın 825 beygir gücünde olduğu ve 1.300 Nm tork ürettiği biliniyor. Ayrıca aracın ağırlığı yaklaşık 2.241 kilogram. Tesla Model 3 Performance'ın ise 490 beygir gücü ve 660 Nm tork ürettiği belirtiliyor. Bu aracın ağırlığı da yaklaşık 1.847 kilogram. Son olarak Tesla Model X P100D'ye bakacak olursak 2.487 kilogram ağırlığında olan araç, 795 beygir gücünde ve 1.140 Nm tork üretebiliyor.

Bahsi geçen rakamlara bakarak drag yarışının galibinin kim olduğu hakkında bir yorum yapabilirsiniz. Yanıtlarınızı aklınızda tutmayı ve videoyu izledikten sonra tahmininizin tutup tutmadığını yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.