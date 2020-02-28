Ford F-150 ile Tesla Cybertruck, Bir Kez Daha Karşı Karşıya

Tesla'nın ilk pickup modeli Cybertruck ile en büyük rakibi Ford F-150, bir kez daha halat çekme yarışına tutuştu. Ford ya da Tesla'nın dahil olmadığı, sadece çılgın mühendisler tarafından gerçekleştirilen bu yarışın galibi lansman sonrası paylaşılan videodaki gibi Cybertruck oldu.

ABD merkezli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde ilk pick-up modelini tüketicilerle buluşturdu. "Cybertruck" olarak isimlendirilen bu pick-up, gerek tasarımı gerekse performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elon Musk, yaptığı açıklamalarda Cybertruck'ın iki farklı menzile sahip versiyonunun olacağını ve 2021 yılının sonunda da tüketicilerin bu aracı kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.

Elon Musk, Cybertruck'ın en büyük rakibi olarak Ford'un F-150 modelini gösterdi. Hatta Musk, defalarca F-150'nin yüksek fiyatına vurgu yaparak Cybertruck'ın daha cazip olduğunu söyledi. Bununla da yetinmeyen Tesla CEO'su, F-150 ile Cybertruck'ın performans kıyaslamasını yapabilmek adına iki araç arasında bir halat yarışı bile düzenledi. Yarış, Cybertruck'ın ezici üstünlüğü ile sonlandı ancak sonradan, bu yarışın çok da adil olmadığını Elon Musk da kabul etti.

Şimdiyse iki rakip arasında yeni bir halat yarışı yapıldı. Ancak bu yarış, öncekinden biraz daha farklıydı. Tesla ya da Ford'un üstlenmediği yarış, bir grup çılgın mühendis tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu yarışta, 2010 model Ford F-150 ve tamamen el yapımı olan 1:2 ölçekli bir Cybertruck maketi kullanıldı.

Mühendisler, Cybertruck maketindeki hemen her şeyi, orijinaline bağlı kalarak yapmışlardı. Maketteki elektrik motoru da gerçeğiyle aynıydı. Cybertuck'ın maketi sadece daha küçük ve hafifti. Bu maket, sadece 450 kilogram ağırlığındaydı. Matematiğe göre bu ağırlıktaki bir Cyberturck modelinin F-150'ye karşı gelme olasılığı yoktu; ki öyle de oldu.

Mühendisler, Cyberturck maketine ekstra ağırlık ekleyerek şartları eşitlemeyi düşündüler. Bu bağlamda maket modele 680 kilogram daha ağırlık ekleyen mühendisler, Cybertruck modelinin toplam ağırlığını 1 tonun üzerine çıkardılar. Yapılan ikinci yarış, Cybertruck'ın mutlak zaferi ile sonuçlandı.

Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda F-150 ile Cybertruck'ın bir kez daha karşı karşıya geleceğini ve bu kez şartların eşit olacağını duyurmuştu. Bu karşılaşmanın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor ancak yapılacak karşılaşmaya kadar elimizdeki en iyi halat çekme yarışının, sizlerle şimdi paylaşacağımız videodaki olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Ford F-150 vs maket Cybertruck halat çekme yarışı