Tesla, Model S ve Model X'in uygun fiyatlı yeni versiyonlarını satışa sundu. Yeni versiyonlar, diğerlerinden daha az menzil sunuyor olsalar da yüz binlerce TL ucuza mâl oluyorlar.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, sevilen iki modeli Model S ve Model X ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Şirket, bu iki otomobilin uygun fiyatlı versiyonlarını satışa sundu. Tesla'nın aldığı karar, tüketicilere yüz binlerce liralık tasarruf sağlayacak. Peki Tesla ne gibi değişiklikler yaptı da Model S ve Model X'in fiyatını düşürmeyi başardı?

Aslına bakacak olursak Tesla, yıllar içinde Model S ve Model X'in farklı farklı versiyonlarını satışa sundu. Bu bağlamda, kimi zaman daha yüksek menzil sunan, kimi zaman bazı yazılım kilitlemeleri yapılmış versiyonlar satışa sunuldu. O versiyonlardan bir tanesi de "Standard Range"di. Bu versiyon, diğerlerine kıyasla daha az menzil değeri sunuyor ancak binlerce dolar ucuza mâl oluyordu. İşte Tesla, Model S ve Model X'in "Standard Range" versiyonlarını yıllar sonra yeniden piyasaya sürdü.

Her iki modelde de 10 bin dolar fark etti!

Tesla'nın aldığı karar ile hem Model S'in hem de Model X'in başlangıç fiyatında 10 bin dolarlık düşüş yaşanmış oldu. Ancak bu karar, Tesla Model S için yaklaşık olarak 140 kilometre menzil kaybına yol açıyor. Öte yandan; Tesla Model S Standard Range'de 0-100 km/s hızlanma süresi 0,6 saniye arttı ve 3,7 saniye oldu. 10 bin dolar daha pahalı olan versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 3,1 saniye.

Tesla Model X'in 10 bin dolar ucuz olan Standard Range versiyonundaki menzil kaybı, yaklaşık 130 kilometre. 0-100 km/s hızlanma süresindeki kayıp ise 0,6 saniye olarak açıklandı.

Tesla'nın böyle bir karar almasının önemli bir nedeni var. Şirket bir süredir, fiyat indirimleri ile otomobillerini ciddi anlamda rekabetçi hale getirdi. Diğer markalar fiyatları henüz Tesla kadar düşüremediler. Bunun doğal bir sonucu olarak Tesla, elektrikli otomotiv sektörünü domine etmeye devam edecek. Bakalım diğer firmalar, Tesla'nın uygun fiyatlandırma politikası ile nasıl mücadele edecekler...