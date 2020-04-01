Geçtiğimiz günlerde teslim edilmeye başlanan Tesla Model Y’lerin yavaş yavaş performans testlerini görmeye başladık. Drag Times YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Model 3 ile Model Y’nin performansları karşılaştırıldı.

Tesla Model Y ve Model 3 birbirlerine çok benzeyen araçlar. Teslimatına yeni başlanan Model Y’nin parçalarının yüzde 75’i Model 3’te kullanılan parçalar ile aynı. Tesla, tam olarak bu parçaların listesini paylaşmamış olmasına rağmen insanlar iki aracın motorlarının da aynı olduğunu düşünüyorlar. Ama yapılan bir performans testi Model Y ile Model 3'ün farklı performansa sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Drag Times isimli YouTube kanalında yayınlanan Model 3 ve Model Y performans testinde, iki araç 400 metre kalkış yarışında karşılaştırıldı. Yapılan ODB bağlantısı ile araçların performansları taranarak bir uygulamaya aktarıldı ve karşılaştırıldı.

Araçların performans verilerinin karşılaştırılması, Model Y’nin hem ön hem de arka motorlarının Model 3’ten daha fazla güç çıkışına sahip olduğunu gösterdi. 400 metrelik kullanımda Model 3’ün ön motoru 180.5 kW güç üretirken Model Y’nin ön motoru 198.5 kW güç üretti. Arka motorların karşılaştırılmasına gelindiğinde ise Model 3’ün arka motoru 255 kW güç üretirken, Model Y’nin arka motoru 270.5 kW güç üretti.

Model Y ve Model 3’ün motorlarının güç çıkışlarının zaman içindeki değişiminin grafiğine bakıldığında ise başlangıçta iki aracın da benzer güç çıkışları sağladığı görülüyor. Ancak zamanla Model Y, daha büyük bir güç çıkışı elde ediyor ve bu gücü korumayı başarabiliyor.

Model 3 ve Model Y, aynı parçaları paylaşmakla beraber Model Y, Model 3’ten biraz daha büyük ve daha ağır. Benzer pil kapasiteleri ve motorlara sahip olduğu düşünülen Model Y ve Model 3 arasındaki performans farkının Model Y’nin daha ağır olan gövdesinin telafi edilmesi için motorlardan daha fazla güç aktarılması ile oluştuğu düşünülüyor. Aynı motorların Model 3’te ise sınırlandırılmış olabileceği düşünülüyor.

Tesla Model Y ile Model 3 karşılaştırma videosu