Tesla, Model Y'nin üç sıra koltuklu yeni versiyonu Model YL'yi tanıttı. Dışarıdan bakınca standart Model Y ile aynı olan otomobil, iç kısımda 6 koltuğa ev sahipliği yapıyor. Peki Tesla Model YL'nin fiyatı ne kadar?

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun zamandır gündemde olan üç sıra koltuklu Model Y'yi resmen tanıttı. Dışarıdan bakıldığı zaman standart Model Y'den hiçbir farkı olmayan otomobil, Model YL olarak isimlendiriliyor ve biraz daha pahalı. Gelin hep birlikte Çin'de bir opsiyon olarak tanıtılan Model YL'ye yakından bakalım.

Üç sıra koltuktu Tesla Model YL, 6 koltuklu olarak dizayn edildi. Orta sıradaki üçlü koltuk seti ikiye düşürüldü ve arka kısma iki koltuk daha eklendi. Orta sıradaki koltukların arasında ise ufak bir boşluk bulunuyor. Tesla, bu konfigürasyonu oluşturabilmek için Model Y'nin uzunluğunu 180 milimetre, yüksekliğini 24 milimetre, dingil mesafesini ise 150 milimetre artırdı.

Tesla Model YL'nin içi böyle görünüyor:

Tesla Model YL'nin üçüncü sıra koltukları, çok da konforlu görünmüyor. Yukarıdaki görüntüye dikkatle bakarsanız orta sıradaki koltukla arka sıradaki koltuk arasında önemli derecede baş mesafesi farkı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Tesla'nın açıklamasına göre gelecek ay itibarıyla teslimatlarına başlanacak Tesla Model YL ile ilgili yorumların nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

Tesla Çin'in resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu otomobil, CLTC standartlarına göre 751 kilometreye kadar menzil sunacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 4,5 saniye olan otomobil, 47 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Çin'de standart Tesla Model Y satın almak isteyen bir tüketicinin ödemesi gereken tutar ise 36 bin 600 dolar civarında.

Tesla Model YL'nin küresel satışlarının ne zaman başlayacağı şimdilik bilinmiyor. Bakalım bu otomobil, son ÖTV düzenlemesi sonrasında Türkiye'de ilgi görebilecek mi...