Togg'dan Sürpriz Değişiklik: T10F'in Menzili Arttırıldı!

Togg’un T10F modelinin uzun menzilli versiyonuna ait WLTP değerleri, resmî internet sitesindeki küçük güncellemeyle 600 km’den 623 km’ye çıkarıldı.

Togg, internet sitesinde yaptığı sessiz bir güncelleme ile T10F sedan modelinin uzun menzilli versiyonunun WLTP menzilini 623 kilometreye yükseltti. Bu rakam, önceki açıklanan 600 km değerinden çok büyük bir değişiklik fark etmediğinden günlük kullanımda fark edilecek bir fark olmadığı söylenebilir. Bu arada standart model ise 350 km’nin üzerinde menzil sunacak.

Kısa süre önce ToggCare sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre eylül ayının başında T10F’ler Türkiye genelindeki Togg deneyim merkezlerinde sergilenecek. Aynı dönemde ön sipariş süreci başlatılacak ve ilk teslimatlar da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek.