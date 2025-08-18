Togg'dan Sürpriz Değişiklik: T10F'in Menzili Arttırıldı!

1 dk okuma süresi
4
2
1
0
0
Togg’un T10F modelinin uzun menzilli versiyonuna ait WLTP değerleri, resmî internet sitesindeki küçük güncellemeyle 600 km’den 623 km’ye çıkarıldı.

Togg, internet sitesinde yaptığı sessiz bir güncelleme ile T10F sedan modelinin uzun menzilli versiyonunun WLTP menzilini 623 kilometreye yükseltti. Bu rakam, önceki açıklanan 600 km değerinden çok büyük bir değişiklik fark etmediğinden günlük kullanımda fark edilecek bir fark olmadığı söylenebilir. Bu arada standart model ise 350 km’nin üzerinde menzil sunacak.

t10f

Kısa süre önce ToggCare sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre eylül ayının başında T10F’ler Türkiye genelindeki Togg deneyim merkezlerinde sergilenecek. Aynı dönemde ön sipariş süreci başlatılacak ve ilk teslimatlar da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
İLGİLİ HABER

Eylül Ayında Satışa Çıkacak Togg T10F Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey! Tasarımı, Özellikleri, Menzili...
İLGİLİ HABER

Togg T10X ile T10F, Avrupa Standartlarına Göre Güvenli Olup Olmadığını Gösteren Euro NCAP Veri Tabanına Eklendi
İLGİLİ HABER

Togg Bombayı Patlattı: T10F'in Satışa Çıkacağı Tarih Resmen Açıklandı!

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
Radara Giren Fırsatlar
4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler