  • Tesla Otomatik Pilotunun Kar Fırtınası ile İmtihanı (Video)

Tesla Otomatik Pilotunun Kar Fırtınası ile İmtihanı (Video)

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Tesla otomobillerin otonom sürüş becerisine sahip oldukları biliniyor. Bir Tesla sahibi, aracın otomatik pilotunu kar fırtınasında test etmeye karar verdi.

Otonom sürüş sistemleriyle ilgili en tartışmalı konuların başında, yağmur ve kar gibi zorlu doğa koşullarında araçların nasıl hareket ettiği sorusu var. Zorlu şartlarda sensörleri istenen şekilde çalışmayan araçlar tehlikeli olabiliyor.
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Tesla Model 3 kullanıcısı Remi Bergeron ise cevapları kendisi bulmayı tercih etti ve aracını, Kanada’da gerçekleşen bir kar fırtınasında otomatik pilota teslim etti. Tabii bu arada tüm olan biten de bir kamera ile kayıt altına alındı.

Araç bazı noktalarda gayet iyi performans sergiledi. Zaman zaman ise otomatik pilotun kafası tehlikeli şekilde karıştı.
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Her ne kadar Tesla hemen her yolda ve her türlü hava şartları altında otomatik pilotu kullanmaya izin verse de, otonom sürüş sisteminin hala beta aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kaynak : https://electrek.co/2019/01/28/tesla-autopilot-snow-storm/
Etiketler: tesla, otomatik pilot, kar fırtınası
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