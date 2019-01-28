Tesla Model S, polis arabası olarak kullanılmaya başlandı ve çevre kirliliğini azalttı.

İlk polis araçlarının benzinli olduğunu ve bunun hep böyle kalacağını düşünüyorsanız, fena halde yanıldığınızı söyleyebiliriz. Akron, Ohio'da 1899'da alınan 4 beygir gücüne sahip polis aracı elektrikliydi. Ancak içten yanmalı motorlara olan ilginin artması nedeniyle, Akron gibi kuruluşlar kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Tesla Model S Kullanım Alanını Arttırıyor

Genellikle Tesla firmasının günlük hayatta kullanıldığını varsayıyoruz. Los Angeles ve Denver'daki polis departmanları ise böyle düşünmüyor. 61.478.50 $ 'lık bir fiyata satın alınan Tesla Model S'ler, şehri çok büyük bir kirden de arındıracak. Gaz ve bakım masrafları sayesinde, şehirler en az 50.000 $ gibi bir kâr sağlayacak.

Benzinli araçlarının yüksek bakım oranı, elektrik enerjisinin çok daha ucuz olması ve Model S gibi araçların çok fazla bakım istememesi gibi özellikler elektrikli araçların tercih edilmesindeki en önemli nedenler olarak görülüyor. Üstelik kentin sera gazı salınımlarını %10 oranında düşürmesi de en büyük beklentiler arasında.

Çin’in yoğun kirli şehirlerinde de bu sisteme geçilmesini umut ediyoruz. Bilindiği üzere Uzakdoğu Asya ülkerinde hava kirliliği üst düzeyde. Tesla gibi elektrikli araçlar üreten firmalar, gelecekte hem hız kazandırabilir hem de çevre kirliliğini daha düşük düzeylere indirebilir.