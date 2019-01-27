Tesla Autopilot 3.0 İle Tanışın: İleri Düzey Yapay Zeka

Tesla Autopilot 3.0 sayesinde, araçlar çok daha ileri düzey otonom olacak.

Teknoloji ile bütünleşen bütün kuruluşlar, her zaman için zorlu bir rekabetin içinde yer alır. Tesla firması ise geleceği inşa eden kuruluşlar içerisinde, çok farklı bir noktada bulunuyor. Autopilot 2.0 ile iyi bir çıkış yakalamayı başaran Tesla; görünen o ki kendisi için bu başarıyı yeterli bulmuyor.

Tesla Autopilot 3.0 İle Üst Düzey Yapay Zekalı Sürüş

Elon Musk gibi başarılı bir teknoloji kurduna sahip olan Tesla, Autopilot 3.0 sistemini geliştirmeye başladı. Normal şartlarda, tüm yapay zekaya sahip robotların insana en yakın şekilde davranması beklenir. Tesla Autopilot 3.0 sistemi ile birlikte; yapay zekanın en azından araçlarda güçlü bir sinirsel ağa sahip olacağı görülüyor.

Vektörel hesaplı birimin daha gelişmiş olması, otonom kontrollerin sinir ağlarıyla yarışabilecek düzeyde olması, en ufak bir harekete bile çok hızlı bir şekilde duyarlılık gösterilebilmesi gibi özellikler, yapay zekalı autopilot'lar için en çok aranan şartlar arasında.

Tesla autopilot 3.0 AI sistemi sayesinde, bu şartların çok rahat bir şekilde sağlanabildiği görülüyor. Kuruluşun patent için yapmış olduğu başvuruda: “Makine öğrenimi ve yapay zeka için işlem yapmak, tipik olarak büyük veri kümeleri üzerinde matematiksel işlemler yapmayı gerektirir ve çoğu zaman birden fazla işlem ve depolama katmanı çözmeyi içerir” ifadelerine yer verildi.

Bu da bizlere gösteriyor ki; otonom araçlarda yapay zekanın öğrenmesine büyük bir önem verilecek.