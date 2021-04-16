Tesla’nın Eski Mühendisi, Kodları Çaldığını Kabul Etti

Tesla’nın iki yıl önce kodları çaldığı iddiasıyla eski mühendisine açtığı davada anlaşma yaşandı. Edinilen bilgiye göre eski mühendis, Tesla’ya tazminat ödemeyi kabul etti.

Elektrikli otomobil devi Tesla, iki yıl önce eski mühendisi Cao Huangzhi’yi otopilot kaynak kodlarını çalmakla suçlayarak bir dava açmıştı. İki yıldır görülen dava sonucunda Tesla ve Cao anlaşmaya karar verdi. Otopilot kodlarını çaldığını itiraf eden Cao, Tesla’yla hangi şartlar altında anlaşma imzaladığını ise açıklamadı.

Cao, Tesla’dan kodları çaldığını kabul etmesinin yanında şirketten ayrıldığından beri kodları hiç kullanmadığını ifade etti. Teknoloji şirketlerinin gizlilik sözleşmeleri gereği ilgili teknolojilerin bina dışına çıkması bile yasakken Cao’nun böyle bir şeye nasıl cesaret ettiği bilinmiyor.

Cao Huangzhi Tesla’dan ayrıldıktan sonra XMotors’a girmişti

Cao’nun suçlamaları kabul etmesinin ardından XMotors’dan ayrıldığı belirtildi. Davada taraf olmayan XMotors, Tesla’nın fikri mülkiyetlerine saygı duyduğu ve kendi fikri mülkiyetlerine de güvendiğini açıkladı. Cao’nun avukatları aracılığıyla Reuters’a verdiği açıklamada Tesla’nın hiçbir verisini XMotors’a vermediği belirtildi. Tabii neresinden bakarsanız bakın, kodları vermemiş olsa bile “esinlenme” durumu yaşanmış olabilir mi? Esas tartışma konusu burası olmalı.

Cao’nun aynı zamanda kariyerini de bitirdiği netleşmiş oldu zira karıştığı olaylar, pek de şirketlerin kabul edebileceği türden değil. 2019 yılından bu yana süren davanın sonucunda Cao’nun avukatları anlaşmanın şartları konusunda da bilgi vermekten kaçındılar.

Tesla’nın Şangay’da bulunan fabrikası ve Çin’li şirketlerle rekabet halinde olması nedeniyle veri koruma konusunda oldukça zorlandığı da belirtiliyor. Ayrıca otonom araçlar konusunda hâlâ yüzde 100 performans sağlanmış değil. İlerleyen süreçte dava ya da anlaşma konusunda bilgi akışı sağlanacak mı henüz belli değil.

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