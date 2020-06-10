Tesla’nın Performans Yükseltmelerini İndirimli Sunan Şirket

Tesla’nın yazılımı üzerinde çalışmalar yapan bir kişi, markanın bazı performans yükseltmelerini indirimli olarak sunmaya başladı. Bu durumun bir noktada gerçekleşeceğini düşünenlerin yorumları da böylece gerçeklik kazanmış oldu.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen isim olmayı başaran Tesla, bu kez alışılmışın dışında bir haberin öznesi oldu. Son birkaç senedir yazılım güncellemeleriyle yükseltilebilir hâle gelen özelliklere sahip araçlar satmasıyla bilinen şirket, iki kişi tarafından adeta 'hacklendi' ve bazı pahalı performans yükseltmeleri internet üzerinden indirimli olarak sunulmaya başlandı. Buna son örnek, çift motorlu Model 3 için 2 bin dolar üzerinden sunulan hızlanma artışına getirilen alternatif oldu.

Tesla tarafından getirilen güncellemeden sonra Model 3'te 0’dan 96 km’ye çıkış hızı 3,9 saniyeye kadar düşürülmüş ve bazı çevreler bu durumun bilgisayar korsanları tarafından çok yakında çözülerek ücret ödemeden yapılacağını savunmuştu. İlk duyulduğu günlerde herkesi güldüren bu düşünce, gerçek olmakla kalmadı bu durumu iş hâline getiren bir de yeni şirket kuruldu. Kanada Quebec’te elektrikli araç satış ve tamir atölyesi sahibi Guillaume Andre isimli bir kişi, Tesla Model 3’ün elektrikli motorunda bazı yükseltmeler yapıp yapamayacağını test etmeye başladı.

Çalışmalar başarılı oldu:

Model 3’e dair yaptığı testlerde başarılı olan Guillaume Andre, sürücü için gerekli olan çevrimiçi yazılımı değiştirebileceğini anladı. Çalışmaları sonucunda çift motorlu Model 3 için Tesla’nın 2 bin dolara sattığı güncellemeyi çözmeyi başaran Andre, bununla kalmayarak Model 3 sahiplerine bu performans yükseltmelerini daha düşük maliyetle sunan yeni bir şirket olan Ingenext şirketini kurdu. Kurulan şirketin ilk ürünü de Tesla’nın ‘Acceleration Boost’ isimli ürününün indirimli versiyonu olan ‘Boost 50’ isimli ürün oldu.

Şirket, yaptığı açıklamada kullanıcılara Tesla’nın sunduğu ürünün aynısı olan ürünü satın almak için 900 dolar daha az ödeyip aynı özelliklere sahip olacaklarını söyledi ve hatta kendi ürünlerindeki performansın daha yüksek olduğunu iddia etti. Şirket, ayrıca çift motorlu Model 3 aracını Model 3 performansına yükseltecek bir hizmet getirdiğini de söyleyip bu ürünün daha profesyonel kurulum gerektirdiğini ekledi. Tesla garantisi altında olan araçlar için hangi kullanıcı bu tarz bir risk alarak ürünleri satın alır, henüz bu sorunun yanıtı gizemini koruyor.