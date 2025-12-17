Tümü Webekno
Tesla, Tüm Zamanların En Yüksek Piyasa Değerine Ulaştı: Elon Musk'ın Serveti 600 Milyar Doları Aştı!

Tesla hisseleri, geçtiğimiz gün rekor seviyeye ulaştı. Hâl böyle olunca Elon Musk'ın serveti de sert bir yükseliş gösterdi. Musk, 600 milyar dolarlık servete ulaşan ilk insan olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin hisse senetleri, geçtiğimiz iş gününü rekor seviyede kapattı. Hâl böyle olunca Elon Musk'ın servetinde de önemli bir sıçrama yaşandı. Gelin hep birlikte Tesla cephesinde yaşananlara bakalım.

Tesla, geçtiğimiz hafta sonu bir açıklama yaptı ve robotaksi testlerine başladığını açıkladı. Bu durum, yeni haftanın başlaması ile hisse senetlerinde kendini hissettirmeye başladı. Salı günü itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Tesla hisseleri, 489,88 dolara kadar yükseldi. Bu durum, şirketin net değerinin 1.629 trilyon dolara ulaşmasını sağladı.

Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları aştı!

Tesla cephesinde yaşanan gelişmeler, milyarder iş insanı Elon Musk'ın servetinde de önemli bir sıçrama yaşanmasına yol açtı. Öyle ki Musk'ın serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 648 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Böylelikle Elon Musk, bir kez daha tarihe geçmiş oldu.

2025'in En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları Açıklandı (Tesla Sahipleri Tedirgin) 2025'in En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları Açıklandı (Tesla Sahipleri Tedirgin)

Yalnız burada Tesla hisselerine ilişkin önemli bir detay vermemiz gerekiyor. Hisse fiyatları, 1 Ocak 2025 tarihinde 410 dolar seviyelerindeydi. Sonraki aşamada çok sert düşen Tesla hisseleri, 220 dolar seviyesine kadar geriledi. Nisan ayı itibarıyla toparlanmaya başlayan hisseler, tepeden alan yatırımcı için şimdilerde kâr ettirmeye başlamış durumda. Gelecek dönemde yaşanacak oynaklılar, Tesla'nın yanı sıra Elon Musk'ın servetini de etkileyecektir.

