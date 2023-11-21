Tesla, ülkemizdeki müşterileri için premium bağlantı seçeneğini aktif hâle getirdi. Bu bağlantı seçeneği, Model Y'lere hücresel bağlantı seçeneği sunacak. Üstelik premium bağlantı özelliği için fiyat, çok da yüksek değil.

Nisan 2023 itibarıyla Türkiye'ye resmî olarak giriş yapan ve büyük ilgi de gören Tesla, Türkiye için yeni bir opsiyon sunmaya başladı. Bu opsiyon ile Tesla Model Y'lerin internet bağlantısı aktif edilebilecek. Üstelik fiyatı da hiç fena değil.

Tesla, otomobilleri için "standart" ve "premium" olmak üzere iki paket sunuyor. Bu paketlerden standart olanı, Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla navigasyon hizmetinin kullanılmasını sağlıyor. Premium bağlantı seçeneği ise navigasyon sistemine ek olarak canlı trafik görselleştirmeleri, video akış desteği, müzik akış desteği, internet tarayıcısı ve Caraoke gibi özellikler, hücresel bağlantı desteği ile kullanılabiliyor.

Bu özellikleri kullanmak isteyen Tesla sahiplerinin aylık ödeme tutarları belli oldu

Tesla uygulamasının premium bağlantı desteği ile ilgili bölüme giren kullanıcılar, artık fiyat bilgisi görmeye başladılar. X'te paylaşılan ekran görüntülerine göre Tesla, Model Y'nin premium bağlantı desteği için aylık 130 TL talep edecek. Açık konuşmak gerekirse bu fiyat, Tesla Model Y'ye kazandıracağı özellikler açısından oldukça uygun.

Tesla uygulamasında görünen fiyat bilgisi:

Tesla'nın premium bağlantı seçeneği, an itibarıyla araç sahipleri tarafından satın alınabiliyor. Peki siz bu fiyatları nasıl buldunuz?