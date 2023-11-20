Tesla Türkiye'nin ilk CEO'su Kemal Geçer, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. Kovulmadığını söyleyen Geçer, neden istifa ettiğini kısmen de olsa açıkladı.

Nisan 2023'ten beri resmen Türkiye pazarında bulunan Tesla, son dönemlerde CEO Kemal Geçer ile gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; Kemal Geçer, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın otomobil bölümünden kovulduğu iddiaları ile gündeme gelmişti. O dönemler Emre Özpeynirci ile görüşen Geçer, iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemal Geçer, bir kez daha Emre Özpeynirci'ye açıklamalarda bulundu. Kovulma gibi bir durumu olmadığını hatta bununla ilgili haberler karşısında da üzüldüğünü aktaran Geçer, Tesla Türkiye'deki görevinden kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.

"Görevi zirvede bıraktım"

Emre Özpeynirci'ye konuşan Kemal Geçer, Tesla Türkiye'nin otomobil birimi CEO'luk görevinden istifasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de otomotiv sektörünü, 2024'te zor bir yıl bekliyor. Tesla'nın işi, eğer gerekli yatırımları yapmazsa zor. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben üstüme düşen görevi yapıp, söz verdiğim gibi tüm araçları sahiplerine zamanında teslim ettim. 2 yıllık görevimi zirvede bıraktım.

Kemal Geçer ile Tesla'nın yolları tamamen ayrılmadı: Starlink, Geçer'e emanet

Emre Özpeynirci, Kemal Geçer'den resmî bir açıklama alamadı. Ancak Özpeynirci, Kemal Geçer isminin Starlink Türkiye CEO'su olarak göründüğünü söylüyor. Özpeynirci'nin bununla ilgili kaynağı ise Ticaret Sicili Gazetesi.

Tesla, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmüyor

Eylül ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tesla CEO'su Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen bir görüşmeden bahsetmiştik. Erdoğan, görüşme sırasında Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurmasını istemişti. Emre Özpeynirci, bununla ilgili bir duyum aldığını açıkladı. Özpeynirci'nin aldığı duyuma göre Tesla'nın Türkiye'ye fabrika yapma gibi bir planı yok. En azından şimdilik.