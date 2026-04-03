Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Cupra’nın Nisan 2026 dönemine ait güncel fiyat listesi açıklandı. Marka genelinde fiyatlar büyük ölçüde sabit kalırken, en popüler modellerden biri olan Formentor fiyatı erişilebilir seviyenin sınırlarında geziyor.

Cupra, nisan ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Marka tarafında model bazlı tabloya bakıldığında, fiyatların büyük bölümünün sabit tutulduğu görülüyor. Böylece ürün gamında genel anlamda temkinli bir fiyat politikası izlenmiş oldu.

Bu içerikte Cupra’nın Nisan 2026 fiyatlarını ele alıyoruz. Ayrıca Leon, Formentor, Terramar ve Born için paylaşılan motor-donanım kombinasyonları ile opsiyon fiyatlarına da ayrı ayrı göz atıyoruz.

Cupra fiyat listesi - Nisan 2026

Model Nisan Başlangıç Fiyatı Leon 3.079.000 TL Formentor 2.696.000 TL Terramar 3.116.000 TL Born 2.189.029 TL

Leon fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) VZ-Line, DSG 3.079.000 TL

Cupra Leon, markanın hatchback gövde tipindeki sportif modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük kullanıma uygun kompakt yapısını dinamik tasarım çizgileriyle birleştiren model, Cupra’nın performans odaklı karakterini daha ulaşılabilir bir formda sunan seçenekler arasında yer alıyor.

Leon opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL - Özel Renk 31.000 TL - Mat Renk 86.000 TL -

Formentor fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Impulse, DSG 2.696.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Supreme, DSG 3.117.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) VZ-Line, DSG 3.429.000 TL 2.0 TSI 333 PS, Benzinli VZ, DSG 4Drive 6.181.000 TL

Cupra Formentor, markanın tasarım diliyle en çok özdeşleşen modellerden biri olmayı sürdürüyor. SUV karakterini sportif çizgilerle buluşturan model, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında fiyat artışı görülen tek Cupra modeli de Formentor oldu.

Formentor opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL - Özel Renk 31.000 TL - Mat Renk 86.000 TL -

Terramar fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Impulse, DSG 3.116.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Supreme, DSG 3.666.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) VZ-Line, DSG 4.253.000 TL

Cupra Terramar, SUV gövde yapısıyla markanın daha geniş kullanım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve farklı donanım seçenekleriyle dikkat çeken model, Cupra’nın sportif çizgisini daha büyük gövde yapısıyla bir araya getiren alternatiflerden biri durumunda.

Terramar opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.500 TL - Özel Renk 35.000 TL - Mat Renk 97.000 TL -

Born fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 PS) / 77 kWh, Elektrikli (BEV) Otomatik 2.189.029 TL

Cupra Born, markanın tamamen elektrikli hatchback modeli olarak ürün gamında önemli bir yerde bulunuyor. Kompakt yapısı, elektrikli altyapısı ve Cupra kimliğini yansıtan tasarım detaylarıyla öne çıkan model, şehir içi kullanım ile modern mobilite beklentilerini bir arada sunuyor.

Born opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.