Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Cupra, nisan ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Marka tarafında model bazlı tabloya bakıldığında, fiyatların büyük bölümünün sabit tutulduğu görülüyor. Böylece ürün gamında genel anlamda temkinli bir fiyat politikası izlenmiş oldu.
Bu içerikte Cupra’nın Nisan 2026 fiyatlarını ele alıyoruz. Ayrıca Leon, Formentor, Terramar ve Born için paylaşılan motor-donanım kombinasyonları ile opsiyon fiyatlarına da ayrı ayrı göz atıyoruz.
Cupra fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|Leon
|3.079.000 TL
|Formentor
|2.696.000 TL
|Terramar
|3.116.000 TL
|Born
|2.189.029 TL
Leon fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|VZ-Line, DSG
|3.079.000 TL
Cupra Leon, markanın hatchback gövde tipindeki sportif modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük kullanıma uygun kompakt yapısını dinamik tasarım çizgileriyle birleştiren model, Cupra’nın performans odaklı karakterini daha ulaşılabilir bir formda sunan seçenekler arasında yer alıyor.
Leon opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.500 TL
|-
|Özel Renk
|31.000 TL
|-
|Mat Renk
|86.000 TL
|-
Formentor fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Impulse, DSG
|2.696.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Supreme, DSG
|3.117.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|VZ-Line, DSG
|3.429.000 TL
|2.0 TSI 333 PS, Benzinli
|VZ, DSG 4Drive
|6.181.000 TL
Cupra Formentor, markanın tasarım diliyle en çok özdeşleşen modellerden biri olmayı sürdürüyor. SUV karakterini sportif çizgilerle buluşturan model, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında fiyat artışı görülen tek Cupra modeli de Formentor oldu.
Formentor opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.500 TL
|-
|Özel Renk
|31.000 TL
|-
|Mat Renk
|86.000 TL
|-
Terramar fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Impulse, DSG
|3.116.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Supreme, DSG
|3.666.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|VZ-Line, DSG
|4.253.000 TL
Cupra Terramar, SUV gövde yapısıyla markanın daha geniş kullanım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve farklı donanım seçenekleriyle dikkat çeken model, Cupra’nın sportif çizgisini daha büyük gövde yapısıyla bir araya getiren alternatiflerden biri durumunda.
Terramar opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|-
|Özel Renk
|35.000 TL
|-
|Mat Renk
|97.000 TL
|-
Born fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 PS) / 77 kWh, Elektrikli (BEV)
|Otomatik
|2.189.029 TL
Cupra Born, markanın tamamen elektrikli hatchback modeli olarak ürün gamında önemli bir yerde bulunuyor. Kompakt yapısı, elektrikli altyapısı ve Cupra kimliğini yansıtan tasarım detaylarıyla öne çıkan model, şehir içi kullanım ile modern mobilite beklentilerini bir arada sunuyor.
Born opsiyon fiyatları - Nisan 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.