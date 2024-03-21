Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşmakta olan ikinci nesil Roadster ile ilgili konuştu. Elon Musk, SpaceX ile çalışmaların devam ettiğini, otomobilde roket teknolojileri bulunacağını söyledi.

Elektrikli otomobil firması Tesla'nın CEO'luk görevini sürdüren milyarder iş insanı Elon Musk, eski CNN muhabiri Don Lemon ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Musk, yaklaşmakta olan ikinci nesil Tesla Roadster ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

Tesla Roadster, uzun zamandır konuştuğumuz ancak bir türlü satışa sunulamayan bir otomobil. Bunun nedeni, Roadster'in gerçekten çok özel olması. Elon Musk, geçmişte yaptığı açıklamalarda bu otomobilde SpaceX'in uzay mekiği roketlerinin kullanılacağını, 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlayacağını söylemişti. İş insanı, Don Lemon'a konuştuğu röportajda da benzer açıklamalar yaptı.

"Gerçekte araba olmayan bir şey yapacağız"

Yaklaşmakta olan otomobilleriyle ilgili en iyi şeyleri lansmana bıraktığını aktaran Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster ile aslında otomobil olmayan bir otomobil üreteceklerini söyledi. Tesla ile iş birliğinin devam ettiğini açıklayan Musk, bu otomobilde bazı roket teknolojilerinin bulunacağını bir kez daha belirtti. Hatta Elon Musk'a göre ikinci nesil Tesla Roadster, kanatları olmasa da "uçacak". Elon Musk, yeni nesil Roadster'in "Jetgiller" havasında olacağını ifade etti.

Elon Musk, Tesla Roadster'in sahip olacağı roket teknolojileriyle ilgili geçmişte çok önemli açıklamalar yapmıştı. Elon Musk'a göre bu roket teknolojisi, aracın hızlanmasına, yavaşlamasına ve viraj almasına yardımcı olacaktı. Aracın lansmanı gerçekleştiğinde Elon Musk'ın ne demek istediğini çok daha iyi bir şekilde anlama imkânı bulacağız.