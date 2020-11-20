Tesla Sahipleri, Tesla Marka Araçları Tavsiye Etmiyorlar

ABD merkezli Consumer Reports'un araştırmalarına göre Tesla marka otomobiller, kullanıcılar tarafından tavsiye edilmiyor. Tüketicilerden gelen bildirimlere göre bu açıklamayı yapan Consumer Reports, özellikle de Model Y ve Model S'te sorunlar yaşandığını, tavsiye edilen modelin ise Model 3 olduğunu söylüyorlar.

Elektrik motorlu otomobil dendiğinde akla gelen ilk marka olan Tesla'yla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. CNBC'de yer alan bir habere göre tüketiciler, Tesla marka otomobilleri önermiyorlar. Bu durumun nedeni ise modeller kapsamında değişiyor. Örneğin tüketiciler, Model S'in dokunmatik ekranı, havalı süspansiyonları ve ana bilgisayarı nedeniyle eleştirirken, Model Y sahipleri ise araçlarının boyasından ve gövde donanımlarından şikayetçiler.

Consumer Reports ekibi tarafından yapılan çalışmalara göre Tesla, güvenilirlik çalışmalarında sondan ikinci sırada. İlginç bir şekilde ekip, Tesla'nın sadece "Model 3" isimli sedanını öneriyor. Model Y ve Model S'in Model 3'ten daha sonra piyasaya sürüldüğünü, bu araçların daha gelişmiş olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Tüketiciler, Model S ve Model Y ile ilgili pek çok sorun dile getiriyorlar. Yıllardır devam eden bu sorunlar da Tesla'nın Consumer Reports'taki puanını düşürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Consumer Reports'tan Jake Fisher, Model S'in 2015 yılında en yüksek puan alan araç olduğunu ancak 5 yıllık süreç içerisinde sürekli bir dalgalanma yaşandığını ifade etti. Model Y'ye de değinen Fisher, bu aracın gövdesinin ortalama güvenirliğin çok altında olduğunu ifade etti.

Bu arada, Tesla markalı araçlarda yaşanan sorunlarla ilgili bildirimler, ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor. Örneğin Model Y'si olan bir tüketici, birkaç gün önce aracının cam tavanının patladığını, aracı artık üstü açık kullandığını söyledi. Ayrıca Tesla, Model X ve Model S'lerle ilgili de yeni bir karar alıp, araçların garanti kapsamının genişletileceğini açıkladı. Tesla gibi pek çok otomobil tutkunun hayran olduğu bir markada nasıl böyle sorunlar yaşandığı ise gerçekten hayret verici...