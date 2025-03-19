Geçtiğimiz haftalarda başlayan Tesla protestoları giderek alevlenerek akılalmaz bir noktaya ulaşmış durumda.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, son dönemde dünya çapında artan protestolarla gündemdeyken şimdi de Tesla sahiplerini endişelendiren yeni bir olay patlak verdi.

Binlerce Tesla sahibinin adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı DOGEQUEST isimli bir web sitesi paylaşıldı. Daha da dikkat çekici olan ise bu siteden bilgilerini sildirmek isteyenlerin tek seçeneğinin araçlarını sattıklarını kanıtlamaları gerektiği iddiası.

Bilgileri yer alanların tek yolu Tesla'larını satmaktan geçiyor

Şubat ayında Kuzey Amerika ve diğer bölgelerde başlayan Tesla karşıtı protestolar, Musk’ın siyasi duruşu, verdiği Nazi selamı ve aldığı tartışmalı kararlarla daha da alevlendi.

Son olarak ortaya çıkan yeni tartışmalı web sitesi, Tesla sahiplerini harita üzerinde işaretleyerek bilgilerini kamuya açık hâle getirdi. Sitenin amacı konusunda belirsizlik sürerken, kimileri burayı bir sosyal ağ olarak yorumlandırdı kimileri ise Tesla sahiplerini hedef hâle getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bilgilerin nasıl elde edildiği kesin olarak bilinmiyor ve bazı kaynaklar yanlış verilerin bulunduğunu da doğruladı. Şirket ya da Elon Musk cephesinden henüz resmî bir açıklama da gelmiş değil.