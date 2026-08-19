GTA 6'dan Yeni Bir Oynanış Videosu Daha Sızdırıldı [Video]

GTA 6'ya yönelik geçtiğimiz günkü oynanış videosu sızıntılarının ardından bugün bir yenisi daha paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün gelen birden fazla GTA 6 oynanış videosu sızıntısının ardından Cyberleeks geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık 2 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu daha sızdırdı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni sızdırılan oynanış videosu araç sürüşüne odaklanırken, videonun sonlarına doğru sinematik ara sahneler de yer alıyor.

GTA 6 sızdırılan yeni oynanış videosu

Daha önce oyuna dair yayımlanan ekran görüntülerinden biri de bu sızdırılan oynanış videosunun sonlarında yer alan ara sahneden alınmış gibi görünüyor çünkü yan karakterlerden birinin birebir aynı konumda bir ekran görüntüsü paylaşılmıştı.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.