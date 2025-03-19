Tesla, ABD'de robotaksi hizmetini test edebilmek için çalışmalara başladı. Kaliforniya'da izin alan firma, ilk aşamada sadece kendi personelini taşıyacak.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin Kaliforniya eyaleti, Tesla'nın bölgede robotaksi hizmeti vermesine kısmen de olsa izin verdi. Yani Cybercab'lar, nihayet amacı doğrultusunda kullanılabilecek. Tabii bunun tam anlamıyla ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil.

Ancak Tesla, robotaksi hizmetinin başlaması için henüz erken aşamada. Zira Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) tarafından verilen izin, ilk aşamada sadece Tesla'nın belirli kullanıcılar için taksi çağırma hizmeti sunabilmesini kapsıyor. Tesla, ilk aşamada sadece kendi çalışanlarına hizmet verecek.

Cybercab hizmetinin kamuya açılması, birkaç yıl sürebilir

CPUC izni, Tesla'yı Uber veya Lyft gibi firmalara doğrudan rakip yapmayacak. Çünkü Tesla, henüz robotaksi hizmetlerinin ilk aşamasında yer alıyor. Şirketin bundan sonraki süreçte yine CPUC'nin otonom araç yolcu programına katılması gerekecek. Tabii Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi de Tesla'nın otonom araçlarını kamuya açması için izin verecek. Bilindiği kadarıyla şirket, şu an için bu konularda adım atmadı.

Henüz erken aşamada olsa da Tesla, attığı adımlarla robotaksi hizmeti konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak zaman içerisinde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.