Şu sıralar bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen yeni elektrikli pick-up’ı Cybertruck ile meşgul olan Tesla, popüler aracı Model 3’ü de ihmal etmiyor. Bugün sosyal medyada yayınlanan bir videoda Tesla Model 3’ün suyun içindeyken dahi sorunsuz bir şekilde gidebildiği görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde fütüristik bir tasarıma sahip olan yeni elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ı tanıtan Tesla, aracın üzerindeki kara bulutları henüz dağıtabilmiş değil. Hatırlayacağınız üzere, lansman gecesi kurşun geçirmez denilen aracın camları bir demir bilyeyle tuzla buz olmuştu. Elon Musk, bu olay nedeniyle eriyen servetini telafi etmeye dursun, şirketin mevcut araçlarından Model 3, çok ilginç bir video ile karşımıza çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, ABD’li şirketin Çin’in Şangay kentinde bulunan Gigafactory 3 fabrikasında Model 3’ün sudaki meziyetlerini test ettiği görülüyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tesla araçları ile nispeten derin sulara girmenin pek de güvenli olmadığına dair tartışmalar yapılmıştı. Bunun üzerine Tesla CEO'su Musk, otomobillerinin neredeyse bir tekne gibi suda gidebileceğini iddia etmişti.

Buna rağmen geçtiğimiz yıl birden fazla Model 3, yoğun yağış nedeniyle yolda kalmıştı. ABD’li marka, Gigafactory 3'teki Çin yapımı Model 3 araçların üretiminin başlamasıyla birlikte, araçlarının sel taşkınlara karşı dayanıklılığını ölçen bazı testler gerçekleştiriyor. Twitter’dan paylaşılan videoda, Model 3’ün oldukça derin olan bir suda gittiğini görüyoruz. Söz konusu paylaşım, “Acaba Tesla, Model 3'ün suya dayanıklı bir versiyonunu mu üretiyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Tesla, sel ve su taşkını gibi felaketleri garanti kapsamının dışında tutmasına rağmen, araçlarını mümkün olduğu kadar dayanıklı kılmaya çalışıyor. Buna karşın yukarıda da söylediğim gibi geçtiğimiz yıl pek çok Tesla aracı, sel nedeniyle yolda kalmaktan kurtulamadı.

Öte yandan bu sadece Tesla’yı değil, diğer tüm araçları çevreleyen bir sorun. Belki de Çin yapımı Model 3’ler, bu soruna nihai çözümü bulabilir. Tesla, Şangay’daki Gigafactory 3 fabrikasında ürettiği ilk Model 3’leri yıl sonuna kadar satışa çıkarmayı planlıyor.

Tesla Model 3'ün suyun içindeki sıkıntısız yol alışını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: