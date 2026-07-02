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Tesla Supercharger Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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Tesla, Supercharger şarj fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. İşte yeni fiyatlar.

Tesla Supercharger Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil firmalarından olan Tesla, ülkemizde de faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirketin Supercharger şarj istasyonlarını Türkiye’nin dört bir yanında sunduğunu görüyorduk. Şimdi ise Supercharger fiyatlarına zam geldiği görüldü.

Tesla, en son nisan ayında güncellediği şarj fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Artık şarj fiyatları 10 TL seviyesini geçmiş durumda. Gelin Tesla Supercharger’ın fiyatlarına birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

Tesla Supercharger Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
tesl

Tesla Supercharger yeni şarj fiyatları

tesl

Tesla Supercharger Eski fiyat Yeni fiyat
Tesla sahipleri 9,90 10,40 TL
Tesla sahibi olmayanlar 12,30 TL 13 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Tesla sahipleri için fiyatlar %5 civarı bir artış ile 10,40 TL seviyesine gelmiş. Tesla olmayan diğer elektrikli otomobil sahipleri ise yine aynı şekilde %5 zamla 13 TL ödeyecek.

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