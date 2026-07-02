Tesla, Supercharger şarj fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. İşte yeni fiyatlar.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil firmalarından olan Tesla, ülkemizde de faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirketin Supercharger şarj istasyonlarını Türkiye’nin dört bir yanında sunduğunu görüyorduk. Şimdi ise Supercharger fiyatlarına zam geldiği görüldü.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tesla, en son nisan ayında güncellediği şarj fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Artık şarj fiyatları 10 TL seviyesini geçmiş durumda. Gelin Tesla Supercharger’ın fiyatlarına birlikte bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tesla Supercharger yeni şarj fiyatları

Tesla Supercharger Eski fiyat Yeni fiyat Tesla sahipleri 9,90 10,40 TL Tesla sahibi olmayanlar 12,30 TL 13 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Tesla sahipleri için fiyatlar %5 civarı bir artış ile 10,40 TL seviyesine gelmiş. Tesla olmayan diğer elektrikli otomobil sahipleri ise yine aynı şekilde %5 zamla 13 TL ödeyecek.