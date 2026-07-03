Tesla fiyat listesi - Temmuz 2026

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Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

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Tesla’nın Temmuz 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Model Y ailesinde Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor. Model Y’nin başlangıç fiyatı 2.474.985 TL, en yüksek fiyatı ise 4.546.500 TL olarak görünüyor.