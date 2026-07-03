Tesla, Temmuz 2026 dönemi için Türkiye’deki Model Y fiyatlarını güncelledi. Paylaşılan verilere göre marka, Model Y ailesinde arkadan çekişli giriş versiyonunun yanında Long Range ve Performance seçeneklerine de yer veriyor.
Bu içerikte Tesla Model Y’nin Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, versiyon bazlı donanım listesini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatına bakalım.
İçerikten Görseller
Tesla fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Model Y
|2.474.985 TL
|-
Model Y fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Arkadan Çekiş
|2.474.985 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Arkadan Çekiş
|3.534.000 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Dört Çeker
|4.200.000 TL
|-
|Elektrikli
|Performance Dört Çeker
|4.546.500 TL
|-
Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV formuyla markanın Türkiye’de satışta sunduğu en bilinen modellerinden biri. Arkadan çekişli giriş versiyonunun yanında Long Range ve Performance seçenekleriyle listelenen model, menzil, performans ve dört çeker kullanım beklentilerine göre farklı versiyonlara ayrılıyor.
Model Y opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Stealth Grey dış renk
|-
|Model Y
|18" Aperture Jantlar
|-
|Arkadan Çekiş
|19" Crossflow Jantlar
|-
|Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker
|21" Arachnid 2.0 Jantlar
|-
|Performance Dört Çeker
|All Black İç Mekan
|-
|Model Y
|Full Self-Driving Kabiliyeti
|4.990 TL / ay
|Model Y
Kaynak: Tesla Türkiye