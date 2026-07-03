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Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

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Tesla’nın Temmuz 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Model Y ailesinde Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor. Model Y’nin başlangıç fiyatı 2.474.985 TL, en yüksek fiyatı ise 4.546.500 TL olarak görünüyor.

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, Temmuz 2026 dönemi için Türkiye’deki Model Y fiyatlarını güncelledi. Paylaşılan verilere göre marka, Model Y ailesinde arkadan çekişli giriş versiyonunun yanında Long Range ve Performance seçeneklerine de yer veriyor.

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Bu içerikte Tesla Model Y’nin Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, versiyon bazlı donanım listesini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatına bakalım.

İçerikten Görseller

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı
Tesla Model Y

Tesla fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Model Y 2.474.985 TL -

Model Y fiyatları - Temmuz 2026

Tesla Model Y

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL -
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL -
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL -
Elektrikli Performance Dört Çeker 4.546.500 TL -

Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV formuyla markanın Türkiye’de satışta sunduğu en bilinen modellerinden biri. Arkadan çekişli giriş versiyonunun yanında Long Range ve Performance seçenekleriyle listelenen model, menzil, performans ve dört çeker kullanım beklentilerine göre farklı versiyonlara ayrılıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Stealth Grey dış renk - Model Y
18" Aperture Jantlar - Arkadan Çekiş
19" Crossflow Jantlar - Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker
21" Arachnid 2.0 Jantlar - Performance Dört Çeker
All Black İç Mekan - Model Y
Full Self-Driving Kabiliyeti 4.990 TL / ay Model Y

Kaynak: Tesla Türkiye

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