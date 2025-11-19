Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla'dan Türkiye'deki Hayranlarını Üzecek Karar: Model Y SR Artık Gelmeyecek!

Tesla, Türkiye'deki Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) satışlarını sonlandırdı. Aslında bu zaten beklenen bir karardı. Peki diğerlerine kıyasla daha uygun fiyata satılan Model Y yerine hangi versiyon gelecek?

Tesla'dan Türkiye'deki Hayranlarını Üzecek Karar: Model Y SR Artık Gelmeyecek!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de de çok sevilen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterilerini de ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Tesla Model Y adlandırılmasında bir değişiklik olacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Tesla Model Y cephesindeki son gelişmelere yakından bakalım.

Tesla, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte Tesla Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y Standard'ı tanıttı. Şirket, buna paralel olarak da hâlihazırda satılmakta olan Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) versiyonun üretimini durdurdu. İşte yapılan açıklamada tam olarak bundan kaynaklı bir değişiklik olacağı ifade ediliyor.

Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş), yerini Tesla Model Y Standard'a bırakacak!

Başlıksız-1

Alınan karar doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) satın almak mümkün olmayacak. Şirket, en ucuz versiyon olarak Tesla Model Y Standard satacak. Long Range versiyonlarda ise herhangi bir değişim yaşanmayacak. Tesla Model Y'de yaşanacak değişimin artık an meselesi olduğunu söyleyelim. Zira şirket, zaten Türkiye'de bir süredir envanter güncellemesi yapmıyordu.

Peki uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin Türkiye'de şansı var mı?

Başlıksız-1

Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş)'in satıştan kaldırılacak olması, Türkiye'de Tesla satın almak isteyen tüketicileri üzecek diyebiliriz. Zira uygun fiyatlı versiyon, Tesla'yı öne çıkaran pek çok özellikten mahrum. Ayrıca bu otomobilin tanıtıldığı zaman yaptığımız hesaplamalarda, fiyatının o kadar da uygun olmayacağından bahsetmiştik. Hâl böyle olunca Tesla Model Y Standard, Türkiye'de eskisi kadar ilgi görmeyecektir. Bakalım bu durum, Ekim 2025 döneminde sıfır çeken Tesla'nın Türkiye'deki satışlarını nasıl etkileyecek...

Uygun fiyatlı Tesla Model Y neler sunuyor ve Türkiye fiyatı nasıl olacak?

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standart Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Ne Olacak? Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standart Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile satıştan kaldırılan versiyon arasında hangi farklar var?

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y ile Türkiye'deki Model Y Arasında Ne Fark Var? Uygun Fiyatlı Tesla Model Y ile Türkiye'deki Model Y Arasında Ne Fark Var?

Tesla'nın konuyla ilgili açıklaması:

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim