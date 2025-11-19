Tesla'dan Türkiye'deki Hayranlarını Üzecek Karar: Model Y SR Artık Gelmeyecek!

Tesla, Türkiye'deki Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) satışlarını sonlandırdı. Aslında bu zaten beklenen bir karardı. Peki diğerlerine kıyasla daha uygun fiyata satılan Model Y yerine hangi versiyon gelecek?

Türkiye'de de çok sevilen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterilerini de ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Tesla Model Y adlandırılmasında bir değişiklik olacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Tesla Model Y cephesindeki son gelişmelere yakından bakalım.

Tesla, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte Tesla Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y Standard'ı tanıttı. Şirket, buna paralel olarak da hâlihazırda satılmakta olan Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) versiyonun üretimini durdurdu. İşte yapılan açıklamada tam olarak bundan kaynaklı bir değişiklik olacağı ifade ediliyor.

Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş), yerini Tesla Model Y Standard'a bırakacak!

Alınan karar doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş) satın almak mümkün olmayacak. Şirket, en ucuz versiyon olarak Tesla Model Y Standard satacak. Long Range versiyonlarda ise herhangi bir değişim yaşanmayacak. Tesla Model Y'de yaşanacak değişimin artık an meselesi olduğunu söyleyelim. Zira şirket, zaten Türkiye'de bir süredir envanter güncellemesi yapmıyordu.

Peki uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin Türkiye'de şansı var mı?

Tesla Model Y Standart Range (Arkadan Çekiş)'in satıştan kaldırılacak olması, Türkiye'de Tesla satın almak isteyen tüketicileri üzecek diyebiliriz. Zira uygun fiyatlı versiyon, Tesla'yı öne çıkaran pek çok özellikten mahrum. Ayrıca bu otomobilin tanıtıldığı zaman yaptığımız hesaplamalarda, fiyatının o kadar da uygun olmayacağından bahsetmiştik. Hâl böyle olunca Tesla Model Y Standard, Türkiye'de eskisi kadar ilgi görmeyecektir. Bakalım bu durum, Ekim 2025 döneminde sıfır çeken Tesla'nın Türkiye'deki satışlarını nasıl etkileyecek...

Uygun fiyatlı Tesla Model Y neler sunuyor ve Türkiye fiyatı nasıl olacak?

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile satıştan kaldırılan versiyon arasında hangi farklar var?

Tesla'nın konuyla ilgili açıklaması: