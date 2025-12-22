Tesla'dan Türkiye'ye Özel Model Y Kampanyası: İşte Detaylar!

Tesla, yıl sonuna geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Türkiye'ye özel bu kampanya kapsamında Tesla Model Y Standart satın alan vatandaşlar, çok uygun bir fiyata Geliştirilmiş Otopilot özelliğine de sahip olacaklar. İşte detaylar...

Elektrikli otomobil devi Tesla'dan Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye'ye özel bir kampanya başlattığını açıkladı. Bu kampanya kapsamında Tesla otomobil satın alan vatandaşlar, Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliği için indirim fırsatı yakalamış olacaklar. Gelin bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.

Tesla'nın Türkiye'ye özel kampanyası, Model Y Standart donanım paketi için geçerli. Bu otomobilin normal fiyatı, 2.349.300 TL ve bu parayı ödediğiniz zaman sadece Standart Otopilot özelliğine sahip oluyorsunuz. Normal fiyatı 115.260 TL olan Geliştirilmiş Otopilot özelliğini tercih eden vatandaşlar, toplamda 3.127.516 TL yerine 2.358.990 TL ödeme yapacaklar.

İşte Tesla'nın resmî açıklaması:

Yıl sonu EAP kampanyası

Türkiye’ye özel, yıl sonuna kadar gerçekleşecek Tesla Model Y Standart teslimatlarında vergiler dahil 2.358.990 TL’ye aracınızı Geliştirilmiş Otopilot (EAP) ile teslim alabilirsiniz.

18 Aralık ve sonrası teslimat randevusu olan mevcut Model Y Standart sahipleri ise Tesla uygulamalarına gönderilen talimatları takip ederek yıl sonuna kadar sadece 10.000 TL’ye aracını Geliştirilmiş Otopilot’a yükseltebilir.

EAP ile gelen yenilikler,

- Otomatik Şerit Değiştirme: Otoyolda güvenli ve akıllı şerit geçişleri için otomatik destek.

- Navigate on Autopilot: Navigasyon entegrasyonuyla otoyolda otomatik şerit değiştirme, çıkış alma ve hız ayarlama.

- Auto Park: Dar alanlarda bile kusursuz paralel veya dikey park etme.

- Summon: Akıllı telefonunuzla aracınızı park yerinden çağırın veya park edin.

Tesla'nın yeni kampanyasını nasıl buldunuz? Sizce bu kampanya satış rakamlarını olumlu etkiler mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...