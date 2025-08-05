Tesla, Türkiye'de Açılacak Yeni Şarj İstasyonları İçin Oylama Başlattı (Siz de Oy Kullanabilirsiniz)

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Tesla, internet sitesi üzerinden başlattığı yeni oylama ile açacağı sonraki şarj istasyonlarının lokasyonlarını belirlemeyi amaçlıyor. Siz de hemen oyunuzu kullanabilirsiniz.

Tesla, ülkemizdeki yeni hızlı şarj istasyonlarının nerelere kurulacağına karar vermek için kullanıcıların fikrini soruyor. Eğer sizin de bir Tesla hesabınız varsa yeni şarj istasyonlarının belirlenmesinde oy kullanabilirsiniz.

Son aylarda Avrupa'da en çok Tesla satılan ülke olmasının da etkisi olacak ki; yeni ankette dünya genelindeki sıralamada ilk 10 lokasyondan 6’sı, ilk 50 lokasyondan ise tam 30’u Türkiye’den oldu. En çok oyu alan yer ise Afyonkarahisar oldu.

Tesla Supercharger

Türkiye’deki mevcut Tesla Supercharger istasyonları

  • İstanbul (2 istasyon)
  • Ankara (2 istasyon)
  • Bolu
  • Edirne
  • Çankırı
  • Denizli
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Manisa
  • Bursa
  • Aydın

Eğer siz de yeni Tesla Supercharger istasyonlarının kurulacağı yerleri belirlemekte oy kullanmak istiyorsanız Tesla hesabınızla giriş yapıp buradan oy kullanabilirsiniz.
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