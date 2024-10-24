Elon Musk, Tesla'nın 25 bin dolardan daha ucuz bir otomobil üretimi yapmayacağını açıkladı. Bu açıklama, robotaksi projesinden hariç olarak yapıldı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, CEO'luk koltuğunda oturduğu elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili bir açıklama yaptı. Elon Musk tarafından yapılan açıklama, uygun fiyatlı Tesla hayali kuranların canını sıkacak gibi görünüyor.

Elon Musk, Tesla yatırımcıları ile gerçekleştirdiği toplantıda uygun fiyatlı bir Tesla otomobil olmayacağını söyledi. "25 bin dolarlık bir modele sahip olmanın bir anlamı yok. Bu aptalca." ifadesini kullanan Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan robotaksi modelini bu açıklamanın dışında tuttu.

"İnandığımız şeyle tamamen çelişir"

Elon Musk, neden 25 bin dolarlık bir otomobil üretmeyeceklerine dair de konuştu. Elon Musk'a göre Tesla'nın böyle bir şey yapması, inandıkları olgularla tamamen çelişecek. Ancak Musk, bu olguların neler olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yapılan açıklama, Tesla'nın bugün yurt dışında 25 bin dolar civarlarında satılabilecek bir Fiat Egea'ya sahip olmayacağını gözler önüne seriyor. Eğer hayaliniz bir gün Tesla sahibi olmak ise daha fazla ödeme yapmayı göze almanız gerekecek.