Tesla'nın mevcut Model Y'sinin arkasına bir koltuk sırası daha ekleyen yeni varyantı yakında satışa sunulacak.

Tesla, popüler Model Y modelinin tam yedi koltuklu yeni bir varyantını 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni varyant, İngiltere pazarına özel olacak ve ilk kez yedi koltuğa sahip bir Model Y olma önemi taşıyacak. Satışlar ise 2024'ün sonunda başlayacak.

Mevcut Model Y'nin en üst seviyesinden yaklaşık 2500 sterlin daha pahalı olacak bu model, iki ek koltuktan oluşan üçüncü bir sıraya sahip. Böylece daha geniş aileler ya da daha fazla yolcu taşımak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olacak.

Yedi koltuklu Model Y, sadece ekstra koltuk kapasitesiyle değil, aynı zamanda arka koltuklarda bulunan iki adet USB-C portu gibi ek özelliklerle de dikkat çekiyor. Bu sayede her yolcu kişisel cihazlarını kolayca şarj edebilecek. Bagaj hacmi de oldukça etkileyici, tüm koltuklar açıkken alışılagelmiş bir bagaj alanına sahip olan Model Y'nin üçüncü koltuk sırasının katlanmasıyla bagaj alanı neredeyse iki katına çıkıyor.

Yedi koltuklu Model Y, başlangıçta İngiltere pazarına özel olacak

Tesla’nın İngiltere'deki bu yeni hamlesi, daha önce sadece Model X SUV'de sunulan yedi koltuk seçeneğinin bir devamı niteliğinde ancak Model X'in bu versiyonu artık İngiltere'de satılmıyor. Dolayısıyla bu yeni Model Y varyantı, Tesla'nın yedi koltuklu seçenek sunan tek aracı konumunda olacak.

Uzun menzilli ve dört tekerlekten çekişli bu versiyon, yaklaşık 600 km menzil sunarak performans açısından da güçlü bir seçenek olacak. Fiyat seçenekleri 54.490 sterlinden başlayacak.

Model Y, Tesla'nın global başarılarının en önemli unsurlarından biri. 2023 yılında dünya ve Avrupa genelinde en çok satan otomobil unvanını kazanan Model Y, elektrikli otomobillerin artık ana akımda kabul gördüğünün de bir göstergesi.

Peki siz yedi koltuklu Model Y'yi ülkemizde de görmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.