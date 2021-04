Otonom hareket etme özelliğini şimdiye kadar pek çok farklı araç için kullanıldı. Yerli girişim Speedy ise insan trafiği yoğun yerler için otonom servis robotu geliştiriyor.

Şimdiye kadar otonom sürüş özelliği konusunda tam olarak ortayı bulabildiğimiz söylenemez. Bu teknolojiyi ya kamyonlar ve otomobiller için ya da elektrikli süpürgeler için kullanma yoluna gidiyoruz. Yerli girişim Saha Robotik ve Teslimat Teknolojileri, Speedy Market adını verdiği otonom market konseptini tanıttı.

Speedy Market, bir binaya özel olarak kurulan ve teslimat işlemlerinin robotlar tarafından yapıldığı bir otonom online market konsepti olarak karşımıza çıkıyor. Sistemin amacı ise hastane, apartman gibi insan yoğunluğu olan yerlerde bir alternatif yaratmak.

Asansörden çıkan robotlar

Bu otonom robotların yetenekleri arasında, diğer otonom sistemlerde pek olmayan asansör kullanabilme becerisi de yer alıyor. Böylece robotlar siparişin verildiği kata kadar kendileri gelebiliyor. Ayrıca yolculuklarında insanlara çarpmamak için navigasyon araması da yapabiliyor.

Sistemi kullanmak için Google Play ya da Apple Store üzerinden uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra, civarınızda bu sistem varsa sipariş verebiliyorsunuz. Otomat sisteminden ürünleri alan Speedy, size el değmeden siparişinizi getiriyor.

Speedy, kapınıza geldiğinde bir bildirim yolluyor. Bu bildirime tıklamadığınız sürece robotun ürünleri tuttuğu haznesinin kapağı açılmıyor. Yani sipariş verdiğiniz ürünü yolun ortasında herhangi biri alıp gidemiyor. Robotun konumunu da an be an izleyebiliyorsunuz.

Orijinal ve inovatif konsept

Firmanın kurucu ortaklarından olan Murat Ayrancı, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada “Saha robotik olarak geliştirdiğimiz servis ve teslimat robotlarını farklı sektörlerce kolay kullanıcı arayüzü ile kullanılabilmesini istiyoruz. Ayrıca Speedy.market konseptimizde ise büyük gıda perakende şirketlerine teknolojisi sağlayıcısı olarak hizmet vermek hedeflerimiz arasında. Speedy.market konsepti 5 dakika içinde teslimat yapabilen ve dünyada rakibi olmayan orijinal ve inovatif bir konsept.” dedi.