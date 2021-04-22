Şüphesiz bugünlerde mutfaktaki en önemli yardımcılarımız blender ve mutfak robotlarıdır. Saatler sürecek bir işi birkaç dakikada halletmemizi sağlayan mutfak robotu olmasa ne olur düşünmek bile zor. Sizin için her bütçeye uygun, en iyi 10 mutfak robotu listesi hazırladık ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Eskiden bir lüks olsa da bugün bir blender ya da bir mutfak robotu olmadan yemek yapmayı hayal etmek bile oldukça zor. Saatler süren bir işi birkaç dakikada bizim yerimize halleden bu küçük robotların üretimi yaygınlaştığı için her bütçeye uygun modelleri piyasada bulunmaya başladı. Elbette her mutfak robotu modelinin fiyatı yaptığı işe, sahip olduğu özelliklere ve sunduğu kullanım kolaylıklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Blender ve mutfak robotu olmazsa olmaz diyenler için en uygun fiyatlı olan da dahil her bütçeye uygun en iyi ürünlerin listesini hazırladık ve her bir ürünün dikkat çeken özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki mutfak robotu ve blender modellerinin fiyatları, farklı alışveriş siteleri tarafından yapılan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. Gelin mutfaktaki en önemli yardımcılarımızı yakından inceleyelim.

Mutfak robotu ve blender tavsiyeleri:

SİNBO SHB-3114 /

Conti CMR-200 444 Pro Mutfak Robotu / 239 TL

Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti / 339 TL

Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set Silver Stone / 439 TL

Stilevs Maxi Chef Pro Mutfak Robotu / 489 TL

Arnica Prokit 444 Plus Mutfak Robotu / 508 TL

Beko RHB 5050 W Floral 1500 W Mikser & Blender Seti / 532 TL

Arzum AR1044 Mutfak Robotu / 569 TL

Tefal FP110141 Smart 750 W Mutfak Robotu / 2390 TL

Bosch MUM5XW20 1000 W Mutfak Robotu / 2728 TL

Fiyatı: 2728 TL

Listemizdeki en pahalı mutfak robotu olan Bosch MUM5XW20 1000 W modeli, mutfakta aklınıza gelen gelmeyen her şeyi yapabiliyor desek yanlış olmaz. Dahili dijital tartısı bulunan, hamur karıştırma özelliği olan, kutu içinden çıkan birçok aparat sayesinde farklı işlemleri gerçekleştiren model; tam bin watt gücü sayesinde yapılan her işlemin altından sorunsuzca kalkabilecek kadar dayanıklı. Profesyonel kullanım için de tercih edilebilir. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 2390 TL

Mutfak robotu daha kolay çalışsın diye ürünleri küçük parçalara ayırma günlerini unutun. Tefal FP110141 Smart modeli, sahip olduğu 750 watt güç sayesinde büyük ya da sert parçalarda bile zorlanmadan dilediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyor. Tek gövdede iki farklı hazne çalıştırabildiği için yerden tasarruf etmenizi sağlayan model, 6 farklı paslanmaz çelik bıçağa ve dilediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz 12 farklı hız ayarına sahip. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 569 TL

Çelik ve plastik karışımı yapısı sayesinde hem güçlü hem de kolay temizlenebilir bir gövdesi olan Arzum AR1044 Mutfak Robotu, tam bin watt güce sahip. Tek gövdede iki farklı hazne çalıştırdığı için yerden tasarruf etmenizi de sağlayan modelin tam 25 farklı hız ayarı bulunuyor. 2 litreye yakın genişliğe sahip blender haznesi, meyve sıkma aparatı ile birlikte 15 farklı aparatı kutu içinden çıkan mutfak robotu, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Beko RHB 5050 W Floral 1500 W Mikser & Blender Seti

Fiyatı: 532 TL

Beko RHB 5050 W Floral modeli, görece küçük 1 litrelik haznesine rağmen tam bin 500 watt güce sahip. Bunun anlamı, içine ne koyarsanız koyun paramparça edecek demek oluyor. 2 farklı hız modu sayesinde bu yüksek gücü kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Plastik gövdesi sayesinde hem kolay temizleniyor hem de bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Paslanmaz çelik bıçakları ile oldukça uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 508 TL

Arnica Prokit 444 Plus modeli adının hakkını veriyor ve mutfakta tam bir robot görevi görüyor. Tek gövde üzerinden birden fazla hazne çalıştırabilen model, kutu içinde çıkan birçok farklı aparat sayesinde aklınıza gelen gelmeyen tüm işleri sizin yerinize hallediyor. 800 watt gücü sayesinde güçlü bir performans sunan mutfak robotunun 3 farklı hız kademesi ve yaklaşık 1.5 litre kapasiteli hazneleri bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 489 TL

Stilevs Maxi Chef Pro Mutfak Robotu, onlarca işlevsel özelliğinin yanı sıra mutfaklarınıza yeni bir soluk getirecek kadar şık bir tasarıma da sahip. Kutu içinden çıkan birçok aparat sayesinde aklınıza gelen tüm işleri bu mutfak robotu ile yapabilirsiniz. Bin watt gücü sayesinde katı, büyük parçalı, sert hatta donmuş ürünleri bile saniyeler içinde paramparça edebilirsiniz. Üstelik temizlemesi de son derece kolay. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 439 TL

Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set Silver Stone modeli, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünüyor. Bin watt gücündeki ana motor gövdesine hangi aparatı bağlarsanız o işlemi saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Paslanmaz bıçakları sayesinde uzun bir kullanım ömrü sunan mutfak robotu, 1 litreye yakın hazne kapasitesine sahip. 1 metrelik çalıştırma kablosu ile uzatma kablosu arama derdine de son veriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 339 TL

Atom parçalamıyoruz, ortalama bir model yok mu diyenler için Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti ideal bir ürün olacaktır. 700 watt gücü ile yeter de artar bir performans sunan model, bu güçle yetinmeyenler için bir de turbo fonksiyona sahip. 1,5 litrelik haznesi sayesinde kalabalık akşam yemekleri için de kullanabilirsiniz. Paslanmaz bıçakları uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 239 TL

Conti CMR-200 444 Pro Mutfak Robotu, süsten uzak eski tarz tasarıma sahip bir ürün. 450 watt gücü ile standart bir performans sunan model, 2,2 litrelik kapasitesi ile listedeki en geniş hazneye sahip üründür. Paslanmaz bıçakları ile oldukça uzun bir kullanım ömrü sunan ürün, tek parça olması nedeniyle kolay temizlenebilir bir yapıya sahip. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 179 TL

SİNBO SHB-3114 modeli, listemizdeki en uygun fiyatlı ürün olmasına rağmen hiç de azımsanmayacak özellikler sunuyor. Bin watt gücü ile kusursuz bir performans sunan ürün, 5 farklı fonksiyonu tek bir motor gövde üzerinden gerçekleştiriyor. Ayarlanabilir hız kademesi, 1,5 litrelik oldukça geniş haznesi ve çok daha güçlü bir performans isteyenler için sunduğu turbo fonksiyonu ile dikkat çekiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfakta saatler süren işlerimizi bizim yerimize birkaç dakika içinde halleden en büyük yardımcılarımız olan mutfak robotu ve blender almak isteyenler için en iyi modelleri listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Listedeki ürünlerin fiyatları farklı alışveriş siteleri tarafından yapılan kampanyalar nedeniyle değişiklik gösterebilir.