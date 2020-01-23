Efsane Oyun Tetris'in Yeni Mobil Sürümü Yayınlandı

Tetris oyunu, ilk çıktığı günden beri yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanmayı başardı. The Tetris Company'nin N3twork ortaklığıyla yayınladığı yeni Tetris mobil oyunu, kendine has geleneksel özelliklerinin yanı sıra gelecekte eklenecek yeniliklerle de oyuncuları kendine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

The Tetris Company, N3twork şirketi ortaklığıyla Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için yeni bir Tetris oyunu yayınladı. İlk çıktığı günden beri birçok nesli kendine bağlayan Tetris oyununun yeni yayınlanan mobil sürümünü, Çin ve Yeni Zelanda dışında mobil kullanıcılar tarafından indirilebilir. Yeni mobil oyun, Tetris’in geleneksel oyun mantığıyla çalışıyor ancak bu sefer kullanıcılar, kontrollerini dokunmatik ekran üzerinden sağlıyorlar. Buna ek olarak, Tetris'in yeni mobil sürümünde oyuncular için geliştirilmiş beş farklı tema ve elli karakter seçeneği bulunuyor.

Tetris’in yeni oyununu şu anda ücretsiz olarak indirmek mümkün:

Bildiğiniz üzere Tetris, küresel anlamda en çok tanınan ve sevilen oyunlardan biri haline geldi. İlk kez 1984 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde oyuncuların karşısına çıkan Tetris, sonraki on yıl içerisinde NES ve Game Boy platformlarında yayınlanması üzerine oldukça popüler hale gelmeye başladı. Fakat Tetris, o günden bugüne popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve yeni sürümleriyle birlikte oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda Switch için yayınlanan Tetris 99, PlayStation 4 ve PC platformları için yayınlanan Tetris Effect de oyunun başarısını vurgular nitelikte.

Elbette Tetris oyunlarının mobil platformlarla buluşması ilk defa yaşanan bir olay değil. Mobil oyunlar var olmaya başladığından beri Tetris’in en az bir sürümü oyuncularla buluştu. Geçmişte mobil platformlar için geliştirilen Tetris oyunlarının toplam indirilme sayısı 500 milyonu aşmış durumda ve N3twork, şu anda Tetris’in geleneksel özelliklerine sahip yeni mobil oyunu için gelecekte daha fazla özellik ekleyeceğini de belirtiyor.

Tetris mobil oyununun EA sürümünün de 21 Nisan tarihinde son bulacağını belirtelim. N3etwork’ün yeni Tetris oyununu şimdiden kullanıcılara sunmasının ardında yatan sebebin de bu olduğu tahmin ediliyor.