TFF ile eFootball İş Birliği Yaptı: Süper Lig'in En İyi 11'lerini Seçeceksiniz

TFF, eFootball oyunu için KONAMI ile iş birliğine gitti. Futbolseverler, her hafta ve her ay Trendyol Süper Lig'in en iyi 11'lerini seçecek, MVP futbolcuları belirleyecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

KONAMI tarafından geliştirilen eFootball, şu anda en popüler futbol oyunları arasında yer alıyor. Ülkemizde de birçok kişinin bu oyunu oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi ise Türkiye’deki futbol meraklılarını sevindirecek bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), KONAMI ile iş birliğine gitti.

TFF ile KONAMI arasında eFootball oyunu konusunda iş birliğine gidildi. Bu kapsamda futbolseverlere yepyeni bir heyecan sunulacak. Oyuncular, artık yalnızca tribünde değil, “Süper 11” ismi verilen özellikle eFootball oyununda da söz sahibi olacak.

Her hafta Süper Lig’in en iyi 11’leri seçilecek, oyuna özel kartlar gelecek

efo

Yeni “Süper 11” uygulamasıyla oyunseverler, her hafta Trendyol Süper Lig’de forma giyen oyunculardan o haftanın en iyi 11’ini seçecek. Ay boyunca yapılan oylamalar sonucunda da “Ayın 11’i” belirlenecek. Takım içerisinde en çok oyu alan futbolcu da o ayın **MVP’si **ödülünü alacak.

Öte yandan düzenli şekilde devam edecek bu uygulamayla sezon sonunda bu sezonun en iyi 11’i seçilecek. Tıpkı aylıkta olduğu gibi bu takımdan en çok oy alan futbolcu, “Sezonun MVP’si” ödülünü alacak. Bu seçimlerin hepsinde oyunseverler rol alacak ve böylece haftalık, aylık ve sezonluk olarak en iyi futbolcuları seçebilecekler.

Ekran Resmi 2025-10-10 14.29.37

Bunlara ek olarak eFootball’ özel kartlar da iş birliği kapsamında gelecek. Böylece sahadaki başarılar taraftarların yardımıyla oyun dünyasında da hayat bulmuş olacak. Şu anda faaliyette olan Süper 11 projesi için oylarınızı buradaki bağlantı üzerinden verebilirsiniz. Site üzerinden oy vermenin yanı sıra haftanın, ayın en iyi 11’lerini görebilir, MVP oyuncuları seçebilirsiniz.

Eylül ayında taraftarlar tarafından seçilen en iyi 11

Ekran Resmi 2025-10-10 14.37.08

  • Ederson Moraes (Fenerbahçe) - Kaleci
  • Christopher Operi (Başakşehir) - Sol bek
  • Davinson Sanchez (Galatasaray) - Stoper
  • Milan Skriniar (Fenerbahçe) - Stoper
  • Festy Ebosele (Başakşehir) - Sağ bek
  • Haris Hajradinovic (Kasımpaşa) - Orta saha
  • Rafa Silva (Beşiktaş) - Orta saha
  • Ernest Muçi (Trabzonspor) - Orta saha
  • Yunus Akgün (Galatasaray) - Sağ açık
  • Paul Onuachu (Trabzonspor) - Santrafor
  • Vaclav Cerny (Beşiktaş) - Sağ açık
EA Sports FC 26, 2 haftada 10 milyon satışa ulaştı EA Sports FC 26, 2 haftada 10 milyon satışa ulaştı
Oyunlar

